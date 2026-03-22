Kunst oder Müll? Model Heidi Klum posiert in Abfall-Kleidern

Heidi Klum (52) beweist nun einmal mehr, dass sie selbst die außergewöhnlichsten Looks mühelos tragen kann. Für die aktuelle Ausgabe des Magazins "Hunger" ließ sich das Model in spektakulären Outfits ablichten, die vollständig aus Müll gefertigt wurden. Hinter der Kamera stand dabei niemand Geringeres als Starfotograf John Rankin (59), der zugleich Herausgeber des Magazins und ein enger Freund von Heidi ist, wie die Bunte berichtet. Die ungewöhnlichen Kreationen bestehen aus Atelierabfällen und stammen von der ukrainischstämmigen Designerin Lessja Verlingieri. "Die Idee war, dass Heidi in allem umwerfend aussieht - sogar in einem Müllsack", erklärte Lessja.

Die Designerin hat laut Bunte bereits zahlreiche Superstars wie Beyoncé (44), Ariana Grande (32), Rita Ora (35) und Lady Gaga (39) eingekleidet und versteht es, aus ungewöhnlichen Materialien echte Hingucker zu schaffen. Heidi selbst teilte Fotos des außergewöhnlichen Shootings auf Instagram und schrieb augenzwinkernd dazu: "Gib mir einen Müllsack! Ich kann alles tragen." In den Kommentaren zeigten sich viele Fans begeistert von den Aufnahmen. Neben zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis lobte ein Nutzer: "Sie kann es einfach! Chapeau Heidi!"

Heidi ist für ihre extravaganten Auftritte bekannt und verschiebt dabei immer wieder modische Grenzen. Zuletzt hatte sie bei den Grammys mit einem hautfarbenen Lederkleid für Diskussionen gesorgt und dafür einiges in Kauf genommen. Das feste Ledermaterial machte es Heidi nahezu unmöglich, sich normal zu bewegen, wie sie dem People Magazine verriet: "Es ist so etwas wie ein Rüstungsteil, vorne und hinten. Es gibt keinen Schlitz, und deshalb gibt es einfach keinen Spielraum. Man kann also nur Babyschritte machen." Mit ihrem neuesten Shooting zeigt die Model-Ikone nun eindrucksvoll, dass sie selbst im Müllsack einen atemberaubenden Auftritt hinlegen kann.

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Heidi Klums bei "America's Got Talent" in Los Angeles am 28. März 2024

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Getty Images Heidi Klum bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles