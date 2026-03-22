Hella und Hugo: TV-Duo mit 40 Jahren Freundschaft

Hella von Sinnen (67) und Hugo Egon Balder (76) treten am heutigen Samstagabend bei "Wer weiß wie wann was war?" als gemeinsames Team an und kämpfen in der Quizshow gegen andere prominente Duos. Mit dabei sind unter anderem Sophia Thomalla (36), Hans Sigl (56), Edin Hasanovic und Radstar Jan Ullrich (52), die alle versuchen, ihr Wissen über vergangene Ereignisse unter Beweis zu stellen. Doch Hella und Hugo bringen einen besonderen Vorteil mit: Fast 40 Jahre Freundschaft, unzählige gemeinsame TV-Momente und eine eingespielte Dynamik, die ihnen beim Teamwork helfen könnte. Die Show läuft ab 20.15 Uhr bei RTL und kann parallel auch im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.

Die beiden sind weit mehr als nur Kollegen – sie sind echte TV-Geschichte. Kennengelernt haben sich Hella und Hugo bereits in den 80er-Jahren bei der Show "Alles Nichts Oder?!", woraus eine enge Freundschaft entstand, die bis heute Bestand hat. Wer das Duo aus zahlreichen TV-Formaten wie der Show "Genial daneben" kennt, weiß, dass Sticheleien bei ihnen zur Tagesordnung gehören. Auch vor der Samstagabendshow lässt sich Hella einen typischen Spruch nicht nehmen und witzelt im Interview mit RTL über ihren Teampartner: "Ich sitze mit dem sehr, sehr alten Mann in einem Team." Doch hinter dem Humor steckt echte Nähe. Für die Comedian ist Hugo "eher wie ein Bruder", wie sie verrät.

Beide betonen in Interviews, dass sie sich auch privat blind aufeinander verlassen können. Vertrauen und Loyalität prägen ihre jahrzehntelange Beziehung, die sie zu einem starken Team machen. Bei "Wer weiß wie wann was war?", moderiert von Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59), zählen nicht nur Wissen und Erinnerungsvermögen, sondern auch perfektes Teamwork. Mit ihrer Erfahrung, ihrer eingespielten Dynamik und der Fähigkeit, sich gegenseitig zu ergänzen, haben die TV-Ikonen Hella und Hugo beste Voraussetzungen für das Quiz-Duell. Ihre Freundschaft, die in den 80ern begann, könnte ihnen am heutigen Abend den entscheidenden Vorteil verschaffen.

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ActionPress Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder in Hürth

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Imago Sophia Thomalla bei der Spenden-Gala Ein Herz für Kinder 2025 im Studio Adlershof in Berlin am 06.12.2025

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RTL Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren "Wer weiß wie wann was war"