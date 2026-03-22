Mit 82 Jahren in Topform: Peter Orloff verblüfft die Fans

Mit 82 Jahren steht Peter Orloff noch immer voller Power auf dem roten Teppich – und macht dort mal eben Liegestütze! Der Schlagersänger, der mit seinem Hit "Schöne Maid" berühmt wurde, war jetzt bei der Präsentation der Heino (87)-Doku in Kitzbühel zu Gast und überraschte die Gäste mit seiner Fitness. Viele Fans hatten zuvor befürchtet, dass er sich komplett von der Bühne verabschiedet, weil der von ihm geleitete Schwarzmeer-Kosaken-Chor am 11. April sein letztes Konzert geben wird. Gegenüber dem Kurier stellte Peter nun klar, wie es wirklich weitergeht.

"Ich bin auf Abschiedstournee mit dem Schwarzmeer-Kosaken-Chor. Den führe ich seit 33 Jahren und ich habe gesagt, ich möchte nicht wie eine Kerze langsam erlöschen", erklärte Peter (82) der Zeitung. Stattdessen wolle er ein letztes musikalisches Feuerwerk mit dem Ensemble zünden und den Menschen danken, die ihn und den Chor all die Jahre begleitet haben. Gleichzeitig betonte der Sänger aber, dass er persönlich keinesfalls ans Aufhören denke: "Ich mache als Peter Orloff weiter. Ich bin noch jung und fit. Und ich bin voller Energie, hab Power ohne Ende. Es macht einfach total Spaß, es ist geil und ich genieße es."

Peter zählt seit Jahrzehnten zu den festen Größen der Schlagerszene und machte 2019 auch durch seine Teilnahme am Dschungelcamp auf sich aufmerksam. Der Sänger sucht immer wieder den direkten Kontakt zum Publikum und zeigt gerne, wie wichtig ihm seine Fans sind. Private Einblicke gibt er eher dosiert, dafür fällt er bei Veranstaltungen wie jetzt in Kitzbühel durch seine offene, zugewandte Art auf. Mit seiner guten Laune und seiner sichtbaren Fitness vermittelt er auch abseits der Bühne den Eindruck, dass ihm die Musik und die Nähe zu den Menschen weiterhin viel bedeuten – ganz unabhängig von der Abschiedstournee des Schwarzmeer-Kosaken-Chors.

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Imago Peter Orloff bei der Vorstellung der Heino-Doku, März 2026

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Imago Peter Orloff bei der Premiere der Heino-Doku, März 2026

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Heino mit seinem Sohn Uwe und Peter Orloff