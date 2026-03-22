Netflix-Debakel mit Meghan Markle: Insider packen aus

Herzogin Meghan (44) sorgt erneut für Schlagzeilen. Wie Insider gegenüber dem Portal Page Six berichten, soll die Zusammenarbeit zwischen ihrer Lifestylemarke As Ever und dem Streamingdienst Netflix nach nur elf Monaten beendet worden sein. Die Partnerschaft war im Zuge ihrer Show "With Love, Meghan" gelauncht worden, die nun nicht für eine dritte Staffel verlängert wird. "Netflix hat Millionen in diesen Deal gesteckt und ich glaube nicht, dass sie irgendeine Rendite gesehen haben. Sie haben einfach einen Verlust abgeschrieben", sagte eine namentlich nicht näher genannte Quelle dem Portal.

Die Trennung von Netflix soll laut Insidern für viele Mitarbeiter des Streamingdienstes eine Überraschung gewesen sein. "Warum in aller Welt sollte Netflix all dieses Geld in den Deal stecken und dann sagen, der Plan war es, ihn nach elf Monaten wieder aufzugeben?", zitiert Page Six einen Mitarbeiter. Meghan selbst hatte im April 2025 gegenüber dem Magazin Fortune noch erklärt, dass sie und Netflix in "großer Harmonie" seien, was das Wachstum und die Entwicklung der Marke über die nächsten fünf bis sieben Jahre angehe. Variety berichtete jedoch, dass Netflix auf As-Ever-Produkten wie Tees und Backmischungen im Wert von über zehn Millionen Dollar (rund 8,6 Millionen Euro) sitzengeblieben sein soll. Die Bestände seien mittlerweile von Netflix zurück an As Ever übergeben worden.

Netflix-Spitzenmanager betonen jedoch, das Ende der Lifestyle-Kooperation sei nicht das Ende der Zusammenarbeit. Die Verbindung zu Meghan und Prinz Harry (41) bestehe weiter – wenn auch inzwischen in abgespeckter Form als First-Look-Deal. Chief Content Officer Bela Bajaria erklärte: "Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen … Wir haben immer noch eine Beziehung mit ihnen, wir haben Filme mit ihnen in der Entwicklung, wir haben eine großartige Doku mit ihnen." Unter anderem arbeitet das Paar laut Branchenkreisen an einer Adaption des Romans "Meet Me at the Lake" sowie an "The Wedding Date". Im Hinblick auf ihre Lifestylemarke ist Meghan nun jedoch auf sich selbst gestellt. Aus dem Umfeld der Herzogin heißt es, As Ever entwickle sich weiter und wachse – auch ohne die Kooperation mit dem Streamingdienst. Gerade erst läutete sie mit Prinzessin Lilibet (4) einen neuen As-Ever-Produktlaunch ein. Es scheint, als lasse sich Meghan von der lauten Debatte nicht von ihrem Lifestylekurs abbringen.

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, bei den Champions for Children der Alliance for Children’s Rights in Beverly Hills