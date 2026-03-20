Ehrlich: Hält sich Pietro Lombardi für einen guten Vater?

Pietro Lombardi (33) hat sich in einer Fragerunde auf Instagram zu seinen Vaterqualitäten geäußert. Der Sänger, der drei Söhne hat, wurde von einem Fan gefragt, ob er sich selbst für einen guten Vater halte. Pietro reagierte darauf mit einer klaren Antwort: "Ja, ich sehe meine Kinder zwar nicht jeden Tag, aber ich bin der beste Vater für die Jungs. Zu 100 Prozent."

Der Musiker begründete seine Einschätzung mit der Reaktion seiner Söhne auf ihn. Pietro erklärte, dass er seine Qualitäten als Vater vor allem daran erkenne, wie seine Kids sich verhalten, wenn er da ist. "Und das sehe ich daran, wie alle drei Jungs sind, wenn Papa da ist. Papa ist verrückt, aber auch ein cooler Daddy", führte er selbstsicher aus.

Zuletzt hatte der Sänger einen harmonischen Familienurlaub auf Mauritius verbracht – gemeinsam mit seiner Ex Laura und einem ihrer beiden gemeinsamen Söhne. Der Trip wurde sogar spontan verlängert, wie Pietro im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verriet. "Eines Tages kommt Laura und sagt zu mir: 'Ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe drei Tage verlängert. Ich wollte auch was zurückgeben, ein bisschen'", erzählte er gegenüber Oliver Pocher (48).

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IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025