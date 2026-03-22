Prinzessin Charlotte: Beliebt bei Fans und Mitarbeitern

Prinzessin Charlotte (10) hat beim traditionellen Weihnachtsspaziergang der britischen Königsfamilie in Sandringham im vergangenen Dezember einen besonderen Einblick in ihre Persönlichkeit gegeben. Anders als ihre beiden Brüder Prinz George (12) und Prinz Louis (7) löste sich die Zehnjährige zeitweise von ihren Eltern Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) und bewegte sich selbstständig durch die Menschenmenge, wie Gala berichtet. Dabei wurde sie von zahlreichen Fans mit Geschenken überhäuft, die die junge Prinzessin sichtlich begeistert entgegennahm. Besonders aufschlussreich war jedoch ein Moment, der in einem Video festgehalten wurde und der zeigt, wie Charlotte mit einem Mitarbeiter sprach. Die Aufnahmen des Weihnachtsauftritts offenbaren, dass die Tochter von Kate und William nicht nur bei den Royal-Fans äußerst beliebt ist, sondern auch im Umgang mit den Angestellten eine bemerkenswerte Umgangsform an den Tag legt.

Der Spaziergang zum weihnachtlichen Gottesdienst in Sandringham ist für die britischen Royals ein fester Bestandteil der Festtage und bietet den Anhängern der Königsfamilie eine seltene Gelegenheit, ihren Lieblingsroyals persönlich nahezukommen. Charlotte zeigte sich dabei selbstbewusst und zugleich höflich, während sie sich durch die Reihen der Schaulustigen bewegte. Das Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde, gibt einen unverstellten Blick auf die Art und Weise, wie die Prinzessin mit Menschen interagiert, wenn sie nicht direkt unter der Aufsicht ihrer Eltern steht: Sie entledigte sich der vielen überreichten Präsente der Fans und übergab diese an einen königlichen Mitarbeiter mit einem "Dankeschön" und herzlichem Lächeln.

Charlotte wächst als mittleres von drei Kindern der walisischen Prinzenfamilie auf und stand bereits bei ihrer Geburt im Jahr 2015 im Fokus der Öffentlichkeit. Bei öffentlichen Auftritten wirkt die Prinzessin oft selbstsicher und aufgeweckt. Der Weihnachtsspaziergang in Sandringham gehört zu den wenigen Gelegenheiten im Jahr, bei denen die Royal-Familie direkt mit der Bevölkerung in Kontakt tritt. Dabei werden die jungen Royals mit Blumensträußen, Geschenktütchen und liebevoll verpackten Präsenten überhäuft, die sie unter bestimmten Bedingungen auch annehmen dürfen. Für Charlotte scheint der direkte Austausch mit den Menschen eine Selbstverständlichkeit zu sein, die sie mit bemerkenswerter Leichtigkeit meistert.

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Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz Louis grüßen nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham die Wartenden

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Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham

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Getty Images Königliche Familie beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham: William, Kate, George, Charlotte und Louis von Wales