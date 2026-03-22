Tom Holland verspricht: Zendayas Film überrascht alle

Tom Holland (29) macht Werbung für den neuen Film seiner Freundin Zendaya (29) und schwärmt in höchsten Tönen von dem Werk. Der Schauspieler meldete sich in den sozialen Medien zu Wort und forderte seine Fans dazu auf, sich schnellstmöglich Kinokarten für "The Drama" zu sichern. "Ich könnte ehrlich gesagt nicht aufgeregter sein, dass ihr diesen Film seht, und glaubt mir, wenn ich sage, er wird euch umhauen", schrieb er auf Instagram und machte damit deutlich, wie begeistert er von Zendayas neuem Projekt ist.

Der Grund für Toms enthusiastische Empfehlung dürfte vor allem in der unerwarteten Wendung des Films liegen. "The Drama" ist entgegen dem ersten Eindruck nämlich keine romantische Komödie, sondern wartet mit einem düsteren Twist auf, der die Zuschauer schockieren soll. Das Ende des Streifens verspricht eine heftige Überraschung, die niemand kommen sieht. Auch Zendaya selbst ist derzeit weltweit für den Film unterwegs und nutzt dabei kreative Werbemaßnahmen. So trat die Schauspielerin kürzlich sogar als offizielle Trauzeugin bei einer Hochzeit in Las Vegas auf, um ihren neuen Film zu promoten.

Tom und Zendaya sind seit einigen Jahren ein Paar. Sie lernten sich am Set der "Spider-Man"-Filme kennen, in denen sie gemeinsam vor der Kamera standen. Die beiden halten ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus, unterstützen sich jedoch immer wieder gegenseitig bei beruflichen Projekten. Zuletzt sorgte Zendayas langjähriger Stylist für Aufsehen, als er vor den Actor Awards im vergangenen Monat andeutete, dass die Schauspielerin möglicherweise bereits heimlich geheiratet haben könnte. Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, haben Zendaya und Tom bisher nicht bestätigt.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

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Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set