Überraschung des Jahres: Zendaya als Trauzeugin aufgetaucht

Was als romantische Zeremonie in einer kleinen Kapelle in Las Vegas geplant war, wurde für das frisch verheiratete Paar Payton Whitmore und Kadeem Strickland zu einem Erlebnis, das sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Denn Zendaya Coleman (29) erschien als Überraschungsgast bei dem A24-Pop-up-Erlebnis, das anlässlich ihres neuen Films "The Drama" eingerichtet worden war, und machte kurzerhand ernst: Sie trat laut Entertainment Weekly als offizielle Zeugin an und setzte ihren Namen unter den Ehevertrag des Paares. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie das selbst: "Enthüllung des Nachnamens" – eine Anspielung darauf, dass die Schauspielerin öffentlich fast ausschließlich unter ihrem Vornamen bekannt ist.

Für ihren Gastauftritt wählte Zendaya, die seit Jahren mit Tom Holland (29) liiert ist, ein goldenes, ärmelloses Korsett-Zweiteiler-Outfit – ein deutlicher Stilbruch im Vergleich zu den fast brautähnlichen, weißen Roben, die sie zuletzt auf diversen roten Teppichen getragen hatte. Doch nicht nur das Kleid sorgte für Gesprächsstoff, sondern auch ein schmaler Goldring an ihrem Finger, den sie seit ein paar Wochen trägt. Hinzu kamen die öffentlichkeitswirksamen Aussagen von Stylist Law Roach, der auf dem roten Teppich der Actor Awards unmissverständlich erklärt hatte: "Die Hochzeit hat schon stattgefunden. Ihr habt sie verpasst!" Zendayas Mutter Claire Stoermer kommentierte den entsprechenden Clip in ihrer Instagram-Story lediglich mit den Worten "Das Lachen". In der Folge zirkulierten unzählige KI-generierte Fotos von Zendaya und Tom. "Während ich einfach draußen unterwegs war, kamen Leute zu mir und sagten: 'Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wunderschön', und ich sagte: 'Babe, das ist KI. Die sind nicht echt'", so Zendaya bei Jimmy Kimmel (58).

Unterdessen schwärmen Payton und Kadeem noch immer von ihrem Überraschungsgast. "All unsere Gäste jubelten und schnappten nach Luft, als sie sie entdeckten. Aber wir konnten uns wieder sammeln, um die Zeremonie zu beenden", so Payton. Zendaya, die für ihre TV-Arbeiten bereits mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, hielt sich während der Gelübde diskret im Hintergrund und rückte erst danach für gemeinsame Bilder mit dem Brautpaar ins Zentrum. Der Film "The Drama", den sie gerade gemeinsam mit Robert Pattinson (39) promotet, dreht sich um ein Paar kurz vor der Hochzeit, dessen Geheimnisse an die Oberfläche kommen.

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" in Los Angeles: Zendaya am DGA Theater Complex

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Instagram / heroemaniaco KI-Fotoreihe von Tom Holland und Zendaya geht im Netz viral, März 2026.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

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