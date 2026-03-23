Ex-Prinz Andrew erstmals seit Festnahme mit Corgis gesichtet

Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist nun erstmals seit seiner Festnahme im Februar wieder in der Öffentlichkeit unterwegs. Der 66-Jährige wurde beim entspannten Spaziergang mit seinen Corgis auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk gesichtet. Wie OK! berichtet, begleitete ein Leibwächter den ehemaligen Duke of York. Nachdem König Charles (77) seinen Bruder aus der Royal Lodge in Windsor verbannt hatte, zog Andrew in die bescheidenere Wood Farm auf dem Anwesen der königlichen Familie. Trotz der ruhigeren Umgebung steht der Ex-Royal weiter unter intensiver Beobachtung, während die Polizei gegen ihn ermittelt.

Die Vorwürfe drehen sich um Andrews Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2001 und 2011 als Handelsgesandter vertrauliche Reisedokumente mit Epstein geteilt zu haben. Laut OK! soll Andrew im Jahr 2010 Notizen über seine Reisen nach Singapur, Vietnam, China und Hongkong weitergeleitet haben. Im selben Jahr habe er per E-Mail Details zu seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten geteilt, wo er Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan traf. "Hey! Du bist ganz groß im Geschäft", schrieb Andrew damals an Epstein. "Er findet dich großartig und würde dich gerne Scheich Mohammed, dem Kronprinzen, vorstellen."

Während Andrew in Sandringham weilt, ist der Aufenthaltsort seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) nach wie vor unklar. Auch sie musste aufgrund ihrer Verbindung zu Epstein die Royal Lodge verlassen, in der sie seit 2008 mit Andrew gelebt hatte. Im Januar verbrachte die ehemalige Herzogin von York einige Zeit in einer Schweizer Wellness-Klinik. Ein Insider berichtete nun gegenüber dem Magazin OK!, dass Sarah seit Monaten aus Koffern lebe. "Sie hat keinen festen Wohnsitz, den sie als ihr Zuhause bezeichnen könnte, und ist stark auf die Großzügigkeit von Freunden angewiesen, die ihr ihre Türen geöffnet haben", so die Quelle.

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Getty Images Prinz Andrew, März 2024

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