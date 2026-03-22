Ohne festen Wohnsitz: Sarah Ferguson soll obdachlos sein

Sarah Ferguson (66) ist aktuell ohne festen Wohnsitz und kommt bei Freunden unter, nachdem sie ihre royale Unterkunft verloren hat. Wie Page Six unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, ist die ehemalige Herzogin von York derzeit bei verschiedenen Bekannten zu Gast – darunter auch Priscilla Presley (80). Nach den neuesten Enthüllungen rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) würden viele ihrer früheren Gastgeber nun jedoch auf Distanz gehen. "Jeder sagt ihr, dass jetzt kein guter Zeitpunkt ist", verriet ein Insider dem Portal und fügte hinzu: "Viele Leute mögen sie wirklich, aber mit jemandem in Verbindung gebracht zu werden, der mit Epstein zu tun hatte, ist im Moment einfach nicht klug."

Auch ein Aufenthalt bei ihrer Tochter Prinzessin Eugenie (35), die in New York lebt, kommt offenbar nicht infrage. Sowohl Mutter als auch Tochter befürchten, dass Sarahs Präsenz der Familie schaden könnte. Eine Quelle erklärte gegenüber Page Six: "Jetzt, da Andrew seinen royalen Titel verloren hat, sind die Mädchen Eugenie und ihre ältere Schwester Beatrice die einzigen Familienmitglieder, die echte Royals sind. Es ist wichtiger denn je, sie so weit wie möglich vom Skandal fernzuhalten." Kürzlich veröffentlichte E-Mails zeigten eine enge Beziehung zwischen Sarah und Jeffrey. So deutete sie mehrfach scherzhaft an, sie sollten heiraten. Außerdem bezeichnete sie ihn als "den Bruder, den ich mir immer gewünscht habe".

Sarah und ihr Ex-Mann Andrew, von dem sie sich 1996 scheiden ließ, lebten bis zu seiner Verbannung gemeinsam in der Royal Lodge in Windsor. Andrew wurde von seinem Bruder, König Charles (77), aus dem Anwesen geworfen, nachdem er wegen seiner Verbindung zu Jeffrey immer wieder in die Schlagzeilen geraten war. Sarah hatte über 20 Jahre in der Royal Lodge gelebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson in der Royal Box beim Wimbledon Championship 2025 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Sarah Ferguson, Herzogin von York

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London