"PR-Freundin": Flocke schießt gegen Eric Sindermanns Liebe

Zwischen Kevin Platzer (27), besser bekannt als Flocke, und Eric Sindermann (37) herrscht nach der großen "Dr. Sindsen"-Modenschau am Freitag offenbar angespannte Stimmung. Auslöser des Zoffs: Flocke soll sich bei dem Event in Berlin respektlos gegenüber Erics neuer Freundin Chayenne verhalten haben. Statt zu schweigen, meldet sich der Realitystar nun aber auf Instagram zu Wort und schlägt öffentlich zurück. In mehreren Storys teilt er heftig gegen die frische Liebe des Designers aus und stellt sogar infrage, was Chayenne für Eric überhaupt ist: "Freundin, Ex-Freundin oder PR-Freundin?", fragt Flocke und fügt an: "Eine Frau für eine Show auszunutzen, ist respektlos."

Damit spielt der Forsthaus Rampensau Germany-Star darauf an, dass Eric seiner Meinung nach Chayenne für Aufmerksamkeit und Werbung rund um seine Modenschau benutzt habe, ohne sich wirklich für sie zu interessieren. Konkret schildert Flocke, Eric habe seine Freundin nicht einmal in den VIP-Bereich gelassen, in dem sich alle seine Freunde aufgehalten hätten, sodass sie den Abend großteils allein verbrachte. Wie Chayenne selbst die hitzige Auseinandersetzung erlebt hat und welche Rolle sie in dem Streit zwischen den beiden Realitystars spielt, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Fest steht nur: Zwischen Flocke und Eric dürfte es nach diesem öffentlichen Schlagabtausch vorerst kein entspanntes Wiedersehen geben.

Flocke ist als Reality-TV- und Social-Media-Star bekannt und teilt sein Leben regelmäßig mit seiner Community. In den Netzwerken meldet er sich oft ungefiltert zu Wort und adressiert Konflikte direkt. Eric, den seine Fans als Dr. Sindsen kennen, ist Realitystar, Designer und Unternehmer und veranstaltet Modenschauen für seine Marke. Chayenne stand am Freitag erstmals bei einem derartigen Anlass an seiner Seite. Über ihr Privatleben ist öffentlich wenig bekannt – sie trat bislang vor allem an Erics Seite auf.

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dr.sindsen Kevin Platzer und Eric Sindermann

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / dr.sindsen Chayenne und Eric Sindermann