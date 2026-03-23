Wegen neuer Freundin: Eric Sindermann enttäuscht von Flocke

Eric Sindermann (37) hat am Freitag im Hofbräu Wirtshaus Berlin sein Mode-Comeback gefeiert – und sich direkt im Anschluss in einer Instagram-Story bei seiner Community gemeldet. Der Realitystar bedankte sich bei allen Gästen und Beteiligten. "Es war ein großartiges Event, danke an jeden Einzelnen, der dabei war. Natürlich gibt es immer ein paar Stimmen, die unzufrieden sind, das gehört dazu", sagte er in seiner Story. Doch dann richtete er klare Worte an seinen Reality-Kollegen Kevin Platzer (27) alias Flocke, der ihn offenbar sehr verärgert hat.

Dessen Verhalten an dem Abend habe ihn tief enttäuscht, vor allem wegen Aussagen, die er über Erics neue Freundin getroffen haben soll. "Was aber gar nicht geht, ist das Verhalten von Flocke. Das finde ich wirklich unter aller Sau", wetterte Eric und stellte klar: "Ich habe an dem Abend Dinge gehört, die ich alles andere als cool finde. Gerade in Bezug auf meine Freundin. Mehr Respekt wäre hier definitiv angebracht." Was genau Kevin gesagt haben soll, verriet Eric allerdings nicht.

Seine neue Beziehung hatte Eric erst kurz zuvor öffentlich gemacht. Im Gespräch mit RTL zeigte sich der Designer ungewöhnlich offen und ehrlich. "Wir sprechen meistens über sie oder unsere Hunde. Deshalb habe ich mich auch in sie verliebt", verriet er. Mit Chayenne habe er zum ersten Mal das Gefühl, jemandem wirklich vertrauen zu können: "Ich habe gemerkt, dass es ihr wirklich egal ist, was ich im TV mache." Gerade das gebe ihm viel Halt.

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Imago Kevin Flocke Platzer bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen am 26.02.2026

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Imago Eric Sindermann bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026