Riskant? Eric Sindermanns Freundin möchte ins Reality-TV

Eric Sindermann (37) strahlt bis über beide Ohren: Der Realitystar ist frisch verliebt und macht keinen Hehl daraus, dass er seine neue Freundin Chayenne für einen absoluten Glücksgriff hält. Bei seiner Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus Berlin erschien er in ihrer Begleitung und schwärmte im Interview mit Promiflash: "Ich wollte immer eine ruhige, normale Frau haben, die nicht so künstlich ist. Das habe ich jetzt erreicht." Besonders brisant: Trotz ihrer von Eric attestierten "Normalität" scheint Chayenne durchaus Interesse an einer Karriere im Reality-TV zu haben, was ihm wiederum beruflich gut zupasskommen könnte. Mit einer festen Partnerin an seiner Seite eröffnen sich Eric plötzlich zahlreiche neue Realityformate, für die er als Single bisher nicht infrage kam.

Ein gemeinsamer Auftritt im Fernsehen ist für Eric damit nicht nur sehr gut vorstellbar, sondern scheint in gewisser Weise schon in Planung zu sein. "Ich denke, man sieht uns irgendwann zusammen im TV", erklärt der 37-Jährige im Interview. Auf die Frage nach einer möglichen Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars, wo Eric bereits einmal zu sehen war, reagiert er jedoch zurückhaltend. "Ich bin für alles offen, aber ich will sie auch nicht verbrennen", betont der Designer vielsagend und fügt hinzu: "Ich habe mittlerweile auch ein Gewissen. Früher war es mir egal, aber ich werde älter. Für mich hat nur die Karriere gezählt – mittlerweile habe ich mich da geändert."

Rund um die Beziehung von Eric und Chayenne war zuletzt schon einiges los. Nach der Modenschau meldete sich Realitykollege Kevin Platzer (27), genannt Flocke, öffentlich zu Wort und teilte gegen Eric und dessen junge Liebe aus: Flocke beschuldigte ihn, die Liebe zu Chayenne nur aus PR-Gründen öffentlich zur Schau zu stellen. Bei der Veranstaltung habe er sie nicht einmal in den VIP-Bereich zu seinen Freunden eingeladen, sondern sie die meiste Zeit allein stehen lassen. Ob und wie Eric auf diese Vorwürfe reagieren wird, bleibt ebenso spannend wie die möglicherweise bald startende Realitykarriere von Chayenne an seiner Seite.

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dr.sindsen Realitystar Eric Sindermann mit Freundin Chayenne, März 2026

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / dr.sindsen Chayenne und Eric Sindermann