Eric Sindermann verrät: So lernte er seine Chayenne kennen

Realitystar Eric Sindermann (37) hat eine neue Frau an seiner Seite und verrät nun in einem exklusiven Interview, wie er seine neue Freundin Chayenne kennengelernt hat. Bei seiner Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus in Berlin erzählte der Unternehmer gegenüber Promiflash: "Eigentlich, so in den letzten Jahren, gab es nur einen. Und das ist Napoleon Sindermann, mein Chihuahua. Und irgendwann bin ich darauf gekommen. Hey, lass ihn doch mal zum Hundesalon bringen. Und da habe ich sie kennengelernt." Die ersten Funken seien geflogen, als Chayenne seinen Hund sauber gemacht und ihm das Fell und die Krallen geschnitten habe.

Die gemeinsame Liebe zu Hunden habe die beiden zusammengeführt, betonte der 37-Jährige weiter. "Ich stehe nicht mehr auf diese Reality-TV-Mädels. Ich brauche wirklich etwas Bodenständiges, Ruhiges, wo ich nicht nur dieses Thema habe. Die Liebe zu unserem Hund, zu diesen Hunden hat uns eigentlich zusammengeführt", erklärte Eric. Auch in Sachen Öffentlichkeit wollte der Designer dieses Mal einen anderen Weg gehen. "Und ich war auch jetzt zwei Monate wirklich relativ ruhig. Ich habe nicht gleich angefangen, Storys zu machen oder so", verriet er. Die Beziehung habe er bewusst privat gehalten.

Eric, der unter seinem Künstlernamen Dr. Sindsen bekannt ist, hat in der Vergangenheit bereits mehrfach durch seine Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten für Schlagzeilen gesorgt. Dabei zeigte er sich oft lautstark und polarisierend. Mit Chayenne scheint der Berliner nun jedoch eine Partnerin gefunden zu haben, die ihm fernab des Rampenlichts Ruhe und Stabilität bietet. Die beiden verbindet vor allem ihre Leidenschaft für Vierbeiner – eine Basis, auf der Eric offenbar eine tiefere Verbindung aufbauen konnte, als es in früheren Beziehungen aus der Reality-TV-Szene der Fall war.

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

Anzeige Anzeige

dr.sindsen Realitystar Eric Sindermann mit Freundin Chayenne, März 2026