Zurück ins TV: Eric Sindermann enthüllt finanzielle Probleme

Eric Sindermann (37) hat am Freitag im Hofbräu Wirtshaus in Berlin sein großes Comeback als Modedesigner gefeiert und dabei eine neue Fashionshow präsentiert. Im Interview mit Promiflash sprach der Realitystar überraschend offen über die Beweggründe hinter seiner Rückkehr in die Modewelt – und gab dabei zu, dass seine aktuelle finanzielle Situation eine wichtige Rolle gespielt hat. Der 37-Jährige verriet, dass er nach vielen erfolgreichen Jahren im Reality-TV plötzlich mit fehlenden Aufträgen zu kämpfen hatte. "Ich habe immer gedacht, es geht immer weiter bergauf. Nur dann haben auf einmal die Aufträge gefehlt. Ich wurde nicht mehr gebucht", erklärte Eric gegenüber Promiflash und gab zu, trotz der ausbleibenden Buchungen seinen teuren Lifestyle weitergeführt zu haben.

"Ich habe leider meinen Lifestyle immer weitergefahren und habe viel Geld ausgegeben", gestand der Designer im Gespräch ein. Diese Kombination aus weniger Einnahmen und hohen Ausgaben habe ihn nun dazu bewogen, neben dem Fernsehen auch wieder andere berufliche Standbeine aufzubauen. Doch Eric machte auch deutlich, dass seine wahre Leidenschaft nach wie vor dem TV-Business gilt. "Jetzt merke ich eben so: Eric, neben TV musst du auch endlich wieder das andere machen. Aber ich möchte wieder ins TV. TV ist das, was ich am meisten liebe", betonte er und ließ damit durchblicken, dass er auf ein baldiges Comeback vor der Kamera hofft.

Die Modenschau im Hofbräu Wirtshaus markierte für Eric also nicht nur eine Rückkehr in die Fashionwelt, sondern auch einen Neustart nach finanziell schwierigen Zeiten. Das Event selbst verlief - bis auf eine Ausnahme - erfolgreich, wie Eric im Anschluss in einer Instagram-Story verkündete, in der er sich bei allen Gästen und Beteiligten bedankte. Ob ihm seine Fashionshow nun wieder zu mehr Aufmerksamkeit und neuen TV-Angeboten verhelfen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass der unter dem Namen Dr. Sindsen bekannte Realitystar fest entschlossen ist, wieder durchzustarten und seinem geliebten Fernsehgeschäft nicht den Rücken zu kehren.

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026