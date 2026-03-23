Servet macht Loredana im Wollny-Familienzoff Liebeserklärung

Zwischen Loredana Wollny (22) und ihrer berühmten Familie scheint die Stimmung aktuell völlig im Keller zu sein – und mitten in diesem Zoff richtet ihr Ehemann Servet Özbek nun rührende Worte an sie. Nachdem die Realitydarstellerin auf Instagram offen über ihre schwere Kindheit gesprochen und damit erneut auf die angespannte Situation mit ihren Angehörigen angespielt hatte, reagierte Servet öffentlich auf die Story. In seiner eigenen Instagram-Story machte der Familienvater seiner Frau eine emotionale Liebeserklärung und stellte sich damit unübersehbar an ihre Seite. Für die Fans, die den Konflikt der Wollnys schon seit Tagen im Netz verfolgen, ist das ein weiterer aufsehenerregender Moment in diesem Familienstreit.

Sein Post fällt eindeutig aus. "Ich liebe dich Tag für Tag mehr. Tag für Tag werden wir noch stärker und wir schaffen das gemeinsam", schrieb Servet in seiner Story, als er Loredanas Veröffentlichung teilte. Die Influencerin hatte zuvor in ihren Stories über Erfahrungen aus ihrer Kindheit gesprochen, ohne konkrete Angehörige beim Namen zu nennen. Begleitet wurde das von dem Eindruck, dass der Kontakt zur Verwandtschaft derzeit ruht – schon seit Kurzem folgt Loredana den Mitgliedern der Familie auf Instagram nicht mehr. Öffentliche Reaktionen aus dem Clan blieben bislang aus, stattdessen setzt das Paar online auf Einigkeit. Mit seiner Liebeserklärung bekräftigt Servet den Zusammenhalt in ihrer kleinen Familie und rückt die private Seite des Konflikts in den Vordergrund.

Privat scheinen Loredana und Servet trotz der Spannungen mit der Großfamilie eng zusammenzuhalten. Die Influencerin zeigt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Leben mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern und teilt Momente aus dem Alltag, in denen die kleine Familie sehr vertraut wirkt. In der Vergangenheit betonte sie bereits, wie wichtig ihr der Zusammenhalt in ihrem eigenen Haushalt ist und dass sie aus ihren Erfahrungen als Kind ihre ganz persönlichen Schlüsse für die Erziehung gezogen hat. Servets öffentliche Liebeserklärung reiht sich damit in eine Reihe von Gesten ein, mit denen das Paar nach außen zeigt, dass es in dieser herausfordernden Phase vor allem aufeinander baut und seinen Fokus auf das gemeinsame Familienleben legt.

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Mann Servet

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Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.