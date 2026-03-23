Im Familienzoff: Loredana Wollny macht Kindheitsgeständnis

Loredana Wollny (22) hat sich jetzt mit einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet und lässt dabei tief blicken. Die 22-Jährige teilte am Sonntag in ihrer Instagram-Story ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Servet Özbek und dem gemeinsamen Sohn Aurelio zu sehen ist. Dazu schrieb die Tochter von Reality-Bekanntheit Silvia Wollny (61): "Auch wenn mir von klein auf immer wieder gesagt wurde, dass ich alleine nichts schaffen würde, glaube ich heute umso mehr daran, dass wir gemeinsam alles schaffen können." An wen sich dieser schwere Vorwurf konkret richtet, ließ Loredana offen. Bezeichnend ist jedoch, dass die zweifache Mutter bereits vor einigen Tagen allen Mitgliedern ihrer berühmten Großfamilie auf der Plattform entfolgt ist – inklusive ihrer Mutter.

Die 22-Jährige scheint ihren Fokus mittlerweile vollständig auf ihre eigene kleine Familie zu richten. Nachdem Loredana ihre Heimat Hückelhoven kürzlich verlassen hatte, um bei ihrem Mann in der Türkei zu sein, schwärmte sie in ihrem neuesten Beitrag: "Mit euch an meiner Seite fühlt sich vieles leichter an. Ich bin einfach dankbar für uns und liebe euch über alles." Auch Servet meldete sich auf seinem eigenen Kanal mit bedeutungsvollen Worten und sprach von einem "Neuanfang" für die vierköpfige Familie. "Vielleicht ist gerade nicht alles leicht, vielleicht ist vieles ungewiss - aber wir haben uns. Und das ist das Wichtigste überhaupt", erklärte er.

In der Vergangenheit hatte Loredana stets loyal zu ihrer Mutter gestanden und das Familienoberhaupt auch öffentlich verteidigt. Erst vor wenigen Tagen hatte Servet schwere Vorwürfe gegen seine Schwiegermutter erhoben, die von Diebstahl und unterschlagenen Spenden handelten. Silvia wies die Anschuldigungen als "falsche Tatsachenbehauptungen" zurück und erhielt dabei Rückhalt von ihrer Tochter Sarafina (31), während Loredana sich aus dem Konflikt herauszuhalten schien. Dass das Nesthäkchen der Großfamilie nun selbst mit emotionalen Worten nachlegt und schwere Andeutungen über ihre Kindheit macht, dürfte die ohnehin angespannte Situation innerhalb des Wollny-Clans weiter verschärfen.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, November 2025

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / wollnysilvia Die Wollnys auf Loredanas Hochzeit, April 2025