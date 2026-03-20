Eric Sindermann schwärmt von seiner neuen Partnerin Chayenne

Eric Sindermann (37) spricht über seine neue Freundin Chayenne mit einer Wärme, die man von ihm so kaum kennt. Was ihn an ihr so begeistert, bringt er auf ungewohnt leise Weise auf den Punkt: "Wir sprechen meistens über sie oder unsere Hunde. Deshalb habe ich mich auch in sie verliebt", verrät er bei RTL. Kein großes Drama, keine Inszenierung – einfach ehrliche Zuneigung. Der Berliner, der in der Vergangenheit oft lautstark und polarisierend durch die Reality-TV-Welt gezogen ist, wirkt in dieser Beziehung wie jemand, der endlich angekommen ist. Chayenne scheint ihm etwas zu geben, das kein Fernsehformat je bieten konnte: echte, unverstellte Nähe.

Eric macht auch keinen Hehl daraus, dass ihn die Suche nach einer Partnerin in der Vergangenheit zunehmend zermürbt hat. "Bei früheren Dates haben mir Mädchen dann fünfmal im Gespräch erklärt, wie egal es ihnen ist, was ich mache. Da wusste ich schon, dass es ihnen eigentlich überhaupt nicht egal ist. Sondern über mich bekannt werden wollen", sagt er. Umso mehr scheint ihn Chayenne zu beflügeln – eine Frau, die mit der Promiwelt schlicht nichts am Hut hat. Verkuppelt wurden die beiden durch Erics Hund! "Chayo hat einen Hundesalon bzw. Laden und mein Hund Napoleon muss natürlich auch mal die Krallen und das Fell geschnitten bekommen. Da haben wir uns immer mal wieder unterhalten und ich habe gemerkt, dass es ihr wirklich egal ist, was ich im TV mache." Eric machte die Beziehung schließlich mit einem Bild, das die beiden im Kino zeigt, öffentlich.

Der neue Rückhalt im Privatleben gibt Eric auch beruflich Auftrieb. Während er in der Vergangenheit immer wieder als Realitystar Schlagzeilen machte, konzentriert er sich nun verstärkt auf seine Mode und plant in Berlin eine große Modenschau, bei der unter anderem Deniz Özil-Kosek, Edith Stehfest (30) und Ex-DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld (35) über den Laufsteg gehen sollen. Eric hat offen eingeräumt, dass seine Finanzen zuletzt gelitten haben und er seine unternehmerischen Projekte zu lange hintangestellt habe – umso wichtiger ist ihm der Erfolg des Events. Chayenne steht in dieser Phase fest an seiner Seite, hält ihm im Alltag den Rücken frei und lernt ihn fernab von Glamour und TV vollkommen privat kennen.

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Imago Eric Sindermann, August 2025

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Instagram / dr.sindsen Chayenne und Eric Sindermann

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Imago Eric Sindermann, Juli 2025