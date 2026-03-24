Karate: "Bares für Rares"-Verkäufer werden handgreiflich

Bei Bares für Rares im Pulheimer Walzwerk bei Köln kam es jetzt zu einer ungewöhnlichen Szene, die Moderator Horst Lichter (64) sichtlich erstaunte. Das Ehepaar Uwe und Gabi Dräger aus Saarbrücken war mit einem Spielzeugflugzeug angereist, doch bevor es zur eigentlichen Begutachtung kam, verriet Uwe dem Moderator eine besondere Fähigkeit seiner Frau: Gabi macht Karate. Der frühere TV-Koch wollte daraufhin unbedingt eine Kostprobe sehen und bat die beiden um eine kleine Vorführung. "Wenn ihr euch nicht albern vorkommt", sagte Horst zu dem Paar, das seinem Wunsch gerne nachkam und eine kleine Kampfeinlage im Expertenraum hinlegte. "Ihr seid immens fit", zeigte sich der 64-Jährige beeindruckt von der Performance der Verkäufer.

Nach der sportlichen Einlage wandte sich die Aufmerksamkeit dem mitgebrachten Objekt zu: einem Spielzeugflugzeug aus Kunststoff, auf dem groß "Nivea" prangte. Experte Sven Deutschmanek (49) erkannte darin ein Werbeobjekt der bekannten Firma für Hautpflegeprodukte, das vermutlich in den 1970er-Jahren gefertigt wurde. Der Sachverständige stellte fest, dass wahrscheinlich auch mal ein Kind auf dem Spielzeug gefahren war, da die Räder etwas abgenutzt waren. Das Modell sei interessant für Sammler von Niveaobjekten, erklärte er. Das Ehepaar hatte keine großen Erwartungen und wäre bereits mit 50 Euro zufrieden gewesen. Sven stimmte zu und schätzte das Flugzeug auf 50 bis 70 Euro, da solche Objekte auch auf Auktionen gehandelt würden.

Im Händlerraum entwickelte sich schnell ein spannendes Duell um das Spielzeugflugzeug. Walter Lehnertz (59) eröffnete mit seinen üblichen 80 Euro, doch auch Wolfgang Pauritsch (54) zeigte großes Interesse an dem ungewöhnlichen Stück. "Das ist eine tolle Dekoration, wenn man das im Kinderzimmer aufhängt", fand Wolfgang. Am Ende machte jedoch der 59-jährige Walter das Rennen und zahlte stolze 130 Euro für das Objekt – deutlich mehr als die Expertise und weit über dem, was das Paar aus Saarbrücken erhofft hatte. Sven ist in seiner Rolle als Experte bei der ZDF-Sendung immer wieder mit den verschiedensten Objekten konfrontiert, von Oldtimer-Mopeds bis hin zu Werbespielzeug aus vergangenen Jahrzehnten.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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Nadine Rupp/action press für Bauer Stars&Stories Wolfgang Pauritsch