Prinz William und Kates Nanny erhält königliche Auszeichnung

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) möchten einer besonderen Frau ganz offiziell ihren Dank aussprechen: Maria Teresa Turrión Borrallo, die langjährige Nanny der drei Kinder des royalen Paares, erhält am Dienstag bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor die sogenannte Royal Victorian Medal in Silber, die ihr von König Charles III. (77) persönlich verliehen werden soll. Maria, die inzwischen 54 Jahre alt ist, kümmert sich seit zwölf Jahren um Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – und arbeitet seit 2014 in Vollzeit für die Familie. Die Auszeichnung ist eine besondere Geste, denn die Royal Victorian Medal wird ausschließlich für treue Dienste an die Monarchie oder die königliche Familie verliehen.

Die Medaille unterscheidet sich von anderen Ehrungen, die an Sportler oder Schauspieler vergeben werden, da sie allein im Ermessen des Königs liegt und nicht von Regierungsministern oder unabhängigen Komitees empfohlen wird. Maria arbeitet hauptsächlich im Hintergrund, hat die Familie aber auch auf royalen Reisen begleitet, etwa nach Neuseeland und Australien. Zuletzt wurde sie gesehen, wie sie die Kinder zum vorweihnachtlichen Lunch von König Charles im Buckingham-Palast begleitete. Obwohl Maria nicht mit der Familie auf ihrem Anwesen Forest Lodge wohnt, hat sie einen vollen Terminkalender mit den royalen Kindern und hat ihnen sogar dabei geholfen, Spanisch zu lernen.

Maria absolvierte ihre Ausbildung am Norland College in Bath, das seit 1892 Betreuungspersonen für Kinder ausbildet und als renommierte britische Institution gilt. Die sogenannten Norland Nannys sind für ihre braune Uniform und ihre Erziehung zu höchster Höflichkeit und Respekt bekannt. Zu ihren Aufgaben gehören die Organisation des Frühstücks, das Abholen von der Schule, die Verwaltung von Uniformen und Sportausrüstung sowie die Unterstützung bei den Hausaufgaben. Als Maria 2014 in den königlichen Haushalt eintrat, erklärte der Kensington-Palast, William und Kate seien "selbstverständlich erfreut", dass sie sich entschieden habe, zu ihnen zu kommen, und bat darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihrem Sohn Prinz George, Queen Elizabeth und ihrer Nanny Maria Teresa Turrión Borrallo, 2015

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Getty Images Die Royals nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte