Traum erfüllt: Zoe Saip und Patrik wandern nach Italien aus

Zoe Saip (26) und ihr Partner Patrik starten ein neues Kapitel in ihrem Leben – und das in der italienischen Sonne. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster wandern nach Sizilien aus und haben diesen großen Schritt jetzt auf Instagram verkündet. In einem fröhlichen Video feiern die beiden den Beginn ihres neuen Lebens mit einem Tänzchen auf der Straße. "Wir konnten uns einen großen Traum erfüllen und wandern aus nach... Italien, Sizilien... und der Vertrag ist schon unterschrieben", freuen sich Zoe und Patrik in der Beschreibung des Clips. Schon nächste Woche soll es für das Paar losgehen.

In ihrer Instagram-Story verriet Zoe weitere Details zu dem großen Umzug. Den Mietvertrag für die neue Bleibe haben die beiden bereits vor rund zwei Wochen unterschrieben. Dabei war Sizilien ursprünglich gar nicht die erste Wahl des Paares. "Wir wollten ursprünglich nach Malta, aber da haben dann einige Faktoren für uns doch nicht so gepasst, wie wir es uns vorgestellt haben", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Da Patrik Italiener ist, habe er sie dann gefragt, ob sie sich Italien vorstellen könne. Nach anfänglichen Überlegungen zwischen Rom, Genua und anderen Städten im Norden entschieden sie sich schließlich für besseres Wetter und mehr Lebensqualität. "Also hatte Patrik Sizilien auf den Tisch gebracht, da einige seiner ehemaligen Kollegen auch dahin gezogen sind im Laufe der letzten Jahre", erzählte Zoe. In Catania fanden sie online "unglaublich schöne und auch sehr preiswerte Wohnungen", also flogen sie kurzerhand hin und unterschrieben bei einer.

Zoe steht zu ihrer Entscheidung und sieht den Umzug pragmatisch: "Ich liebe Italien, die Menschen, das Essen, die Mentalität, die Sprache etc.", schwärmte sie. Gleichzeitig betonte das Model, dass sie die Situation entspannt sieht und sich nicht unter Druck setzt. "Und ich sehe es so, wenn's mir nicht gefällt, kann man immer noch was ändern, oder zurück", erklärte sie ihren Followern. Mit dieser positiven Einstellung und der Unterstützung ihres Partners startet Zoe nun ihr Abenteuer auf der sonnigen Mittelmeerinsel.

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TikTok / zoesalome.saip Reality-TV-Bekanntheit Zoe Saip und ihr Freund Patrik