Vanessa Mai genießt Luxusurlaub mit ihrem Ehemann Andreas

Vanessa Mai (33) lässt es sich derzeit auf den Malediven so richtig gut gehen. Die Sängerin genießt auf der paradiesischen Insel türkisblaues Wasser, weißen Sandstrand und jede Menge Zweisamkeit mit ihrem Ehemann Andreas Ferber. Auf Instagram gewährt die 33-Jährige ihren rund 1,2 Millionen Followern nun einen Einblick in ihren Traumurlaub. Mit einem schlichten "Hi" und einem Hai-Emoji beschriftet Vanessa ihren Beitrag, in dem sie zahlreiche Schnappschüsse aus dem Paradies teilt. Auf dem ersten Foto der Reihe ist sie gemeinsam mit Andreas zu sehen, beide tragen Schnorchelmasken und posieren vor der malerischen Küste der Malediven.

In den weiteren Aufnahmen zeigt Vanessa weitere Highlights ihrer Auszeit. Sie tanzt am Strand vor einem atemberaubenden Sonnenuntergang, präsentiert Fotos von der beeindruckenden Flora und Fauna sowie den Tierwesen vor Ort und gewährt auch Einblicke in die kulinarischen Genüsse. Die Fans sind von den Urlaubsgrüßen absolut begeistert und schwärmen in den Kommentaren. "Sehr schöne Bilder", liest man etwa. Ein anderer Follower schreibt: "Balsam für die Seele." Neben den Lobeshymnen an die Sängerin wird auch der paradiesische Urlaubsort selbst angepriesen. "Die Landschaft ist ein Traum mit einer beeindruckenden Unterwasserwelt", kommentiert jemand.

Vanessa und Andreas lernten sich 2012 in einem Club in der Nähe von Stuttgart kennen. Bereits bei der ersten Begegnung war sich die Musikerin sicher, dass sie ihn eines Tages heiraten würde, wie sie der Zeitung Bild einst verriet. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2015 gaben sich die beiden 2017 das Jawort. Heute leben sie gemeinsam in Berlin, wo sie zwischen Studio, Bühne und gemeinsamen Auszeiten mit ihrem Hund ihren Alltag verbringen. Die Ehe der beiden scheint nach wie vor zu funktionieren, denn Vanessa betont, dass sie und Andreas sehr ehrlich sind und behutsam miteinander umgehen.

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Musikerin

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagerstar

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021