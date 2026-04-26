Vanessa Mai will mit Männern mehr über Menstruation sprechen

Vanessa Mai (33) spricht offen wie nie über ein Thema, über das viele noch immer lieber schweigen: ihre Periode. Kurz vor ihrem Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" am 25. April erzählt die Sängerin im Interview mit Bunte, wie sehr sie ihre Stimmungsschwankungen an den Tagen vor und während der Menstruation spürt – und warum sie genau das inzwischen klar anspricht, auch hinter den Kulissen oder auf Tour. "Für meine Periode schäme ich mich nicht mehr", erklärt die Künstlerin entwaffnend ehrlich. Ihr Ziel: Der weibliche Zyklus soll auch im beruflichen Kontext endlich so selbstverständlich besprochen werden können wie Kopfschmerzen. Vor allem der Dialog mit den Herren der Schöpfung liegt ihr am Herzen, um die Heimlichtuerei rund um die Funktionsweisen des weiblichen Körpers endgültig zu beenden.

Vanessas Appell an die Frauenwelt ist klar: "Wir müssen aufhören, daraus ein Geheimnis zu machen. Je mehr wir darüber sprechen, auch mit Männern, desto normaler wird es." Parallel dazu schlägt sie mit ihrem neuen Song "Rohdiamant", den sie in Giovannis ZDF-Show zum ersten Mal live präsentiert, musikalisch in eine ähnliche Kerbe: Es geht um Phasen, in denen man sich nicht selbstbewusst fühlt und trotzdem wieder Kraft findet. So zeigt sie ihren Mitmenschen heute unmissverständlich, wenn es ihr "echt mal sche*ße" geht und verweist auch in Business-Angelegenheiten unumwunden auf die allmonatliche hormonelle Achterbahnfahrt.

Privat setzt die Sängerin auf ein stabiles Fundament aus echter Nähe und Solidarität. Während Ehemann Andreas ihr im Alltag den Rücken stärkt, fand sie in Kollegin Maite Kelly (46) eine Seelenverwandte für ihre musikalische Zusammenarbeit. Vanessa plädiert leidenschaftlich dafür, dass Frauen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern gemeinsam für ihre Ecken und Kanten einstehen. Ob privat oder im Rampenlicht – die Botschaft bleibt konsistent: Gegenseitige Unterstützung ist der Schlüssel, um auch intime Themen wie den Zyklus aus der Tabuzone zu holen. Am Ende zählt nicht der makellose Auftritt, sondern der Mut zur ungeschminkten Wahrheit und ein starkes Netzwerk.

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Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

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Instagram / vanessa.dezember Vanessa Mai im November 2025

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und Andreas Ferber, 2022