"Wer wird Millionär?"-Produktion führt Günther Jauch vor

Günther Jauch (69) erlebte in der neuen Wer wird Millionär?-Ausgabe auf RTL einen amüsanten Moment, als ihn seine eigene Redaktion auf eine humorvolle Weise vorführte. Die Kandidatin Nicole Schlüter, die als Private-Banking-Beraterin arbeitet, saß dem Moderator im Kölner Quiz-Studio gegenüber und trug für ihren Auftritt ein Paar rote Pumps. Im Gespräch mit dem 69-Jährigen kam ihre Leidenschaft für Schuhe zur Sprache, die sie in allen Formen und Farben sammelt und zu Hause fein säuberlich nach Farben sortiert aufbewahrt. Um ihre Sammelleidenschaft zu veranschaulichen, wurde ihr Schuhschrank auf dem Bildschirm eingeblendet. "Wir haben ein Beweisfoto", kündigte Günther an.

Doch dann passierte es: Dem Moderator fiel auf dem Foto ein Paar rote Pumps ins Auge, das den Schuhen zum Verwechseln ähnlich sah, die Nicole gerade im Studio trug. Sichtlich verwirrt fragte Günther nach: "Warum haben Sie den denn doppelt?" und schob hinterher: "Der Linke, das ist doch der, den Sie jetzt gerade anhaben." Als die Kandidatin erklärte, dass sie die Schuhe von zu Hause mitgebracht habe, dämmerte es ihm plötzlich. "Dann haben Sie den also... Ach so, das ist er", merkte er erleuchtet an. Genau in diesem Moment nutzte die Redaktion die Gelegenheit für einen frechen Seitenhieb: Auf Günthers Monitor poppte eine Nachricht auf. "Die sind so doof hier. Die sind so gemein", gluckste er, bevor er laut vorlas: "Herr Jauch, es ist kein Livebild. Es ist ein Foto!"

Das Publikum brach daraufhin in schallendes Gelächter aus, während Günther grinsend den Kopf schüttelte und noch einmal wiederholte: "Es ist ein Foto. Jaaaaa, dankeschön!" Es ist nicht das erste Mal, dass sich der erfahrene Quizmaster mit seinen Kollegen im Hintergrund einen bissigen Schlagabtausch liefert. In der jüngeren Vergangenheit hatten die Redakteure ihren Chef bereits mehrfach mit spitzzüngigen Hinweisen auf seinem Monitor geneckt.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026