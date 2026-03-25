"Blackpink"-Star Jennies Song bekommt Platin in den USA

Großer Triumph in den USA für Jennie Kim (30): Die Blackpink-Sängerin hat mit ihrem Song "Like Jennie" von der Recording Industry Association of America (RIAA) Platin erhalten. Auf der aktualisierten RIAA-Website erscheint die Auszeichnung nun offiziell. Damit überschreitet der Titelsong ihres Soloalbums "Ruby" die Marke von einer Million anrechenbaren Einheiten in den Vereinigten Staaten. Die Ehrung macht den nächsten Karrieremeilenstein der Künstlerin sichtbar. Die Nachricht platzt mitten in ihren Touralltag: Gemeinsam mit "Blackpink" steht Jennie derzeit auf "Deadline"-Welttournee und trat vor Kurzem auch in Hongkong auf.

Die RIAA vergibt in den USA Gold ab 500.000, Platin ab 1.000.000, Multi-Platin ab 2.000.000 und Diamond ab 10.000.000 Einheiten. "Like Jennie" war bereits vor sieben Monaten mit Gold ausgezeichnet worden und legt nun die nächste Stufe nach. Für Jennie ist es schon die zweite Platin-Ehrung: Zuvor holte sie Platin mit "One Of The Girls". Außerdem stehen zwei Gold-Awards zu Buche. Der Vorabtrack "ExtraL" und der Albumtitel "Mantra" aus "Ruby" wurden im vergangenen Jahr als Gold zertifiziert. Die aktuelle RIAA-Aktualisierung fasst die neuen Erfolge zusammen und bestätigt Jennies Lauf im US-Markt. Für die Sängerin bedeutet das eine weitere Bestätigung dafür, dass ihr Solomaterial auch abseits der Band weltweit auf große Resonanz stößt.

Neben den nüchternen Zahlen zeigt sich bei Jennie auch, wie eng Bandarbeit und Soloambitionen zusammenspielen. Die Sängerin ist Teil des vierköpfigen Kollektivs "Blackpink" und verbringt auf Tour viel Zeit mit ihren drei Bandkolleginnen, bevor sie zwischen Auftritten und Reisen ihre eigene Musik vorantreibt. 1996 geboren, hat Jennie früh eine internationale Fangemeinde gewonnen und steht heute regelmäßig auf großen Bühnen, auf denen sie Songs in mehreren Sprachen performt. "Ruby" markiert in ihrem Solo-Schaffen ein eigenes Kapitel, während die gemeinsame "Deadline"-Reise mit der Band ihren Kalender füllt. So verbindet die Künstlerin derzeit den intensiven Alltag einer Weltreise mit Momenten, in denen sie ihren eigenen Sound präsentiert.

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Getty Images Jennie Kim auf der Met Gala im Mai 2023

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Getty Images Jennie Kim auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 2023

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Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup