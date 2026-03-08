Blackpinks Musikvideo "GO" führt die YouTube-Chartspitze an

Blackpink haben mit ihrem neuesten Song "GO" die Spitze der globalen YouTube-Charts erobert. Der Titelsong ihres dritten Mini-Albums "Deadline" führte in der Woche vom 27. Februar bis zum 5. März die YouTube Global Weekly Top Songs an und dominierte dabei die Streaming-Plattform in zahlreichen Ländern. Sowohl in Nordamerika als auch in Europa und Asien streamten Fans den Hit rauf und runter. Das dazugehörige Musikvideo konnte ebenfalls beeindruckende Zahlen verbuchen: Innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung wurde es zum meistgesehenen Video auf YouTube und sicherte sich prompt den ersten Platz in den täglichen Charts der beliebtesten Musikvideos.

Neben dem YouTube-Erfolg konnte die südkoreanische Girlgroup auch mit starken Verkaufszahlen und globalen Chart-Platzierungen überzeugen. Das Album "Deadline" verkaufte sich in der ersten Woche über 1,77 Millionen Mal und stellte damit einen neuen Rekord für K-Pop-Girlgroups auf der Hanteo-Chart auf, berichtet allkpop. In den britischen Official Charts erreichte das Album Platz elf, während sich die Single "GO" auf Rang 44 platzieren konnte. Zusätzlich eroberte "Deadline" in 38 Regionen weltweit den ersten Platz der iTunes-Album-Charts.

Der Song "GO" selbst wird als Track mit einem starken Beat und einer eingängigen Melodie beschrieben, die den selbstbewussten Stil der Gruppe unterstreicht. Mit der Veröffentlichung des Mini-Albums am 27. Februar hatten Jennie, Jisoo, Lisa und Rosé bereits am ersten Tag beeindruckende 1.461.785 verkaufte Exemplare verbucht und damit K-Pop-Geschichte geschrieben. Die aktuellen Erfolge auf YouTube und in den internationalen Charts zeigen, dass das Comeback der Gruppe bei den Fans weltweit bestens ankommt und Blackpink ihre Position als eine der erfolgreichsten K-Pop-Acts weiter festigen.

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022

SIPA USA/Daniel DeSlover Lisa von Blackpink beim Coachella, 2025

Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023