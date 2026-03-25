Erste Staffel "Kampf der RealityAllstars" startet im April

Die erste Staffel "Kampf der RealityAllstars" steht in den Startlöchern. Ab dem 8. April ist die Auftaktfolge bei RTL+ verfügbar, bevor sie eine Woche später, am 15. April um 20:15 Uhr, auch bei RTL2 ausgestrahlt wird. Insgesamt 24 bekannte Gesichter kehren an den Star-Strand in Thailand zurück, um um bis zu 50.000 Euro und den begehrten Titel "RealityAllstar 2026" zu kämpfen. Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) wird den Teilnehmern bei der "Stunde der Wahrheit" wieder auf den Zahn fühlen. Eine besondere Neuerung: Erstmals wird die Show an zwei Wochentagen gezeigt – ebenfalls zur Primetime um 20:15 Uhr. "Sie sind zurück! Unsere Allstars aus den letzten KDRS-Staffeln treffen wieder am Starstrand aufeinander. Neue Folgen gibt's immer mittwochs und sonntags – seid ihr ready?", hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account der Show.

Mit dabei sind unter anderem die ehemaligen Kampf der Realitystars-Gewinner Loona (51), Serkan Yavuz (33) und Elena Miras (33), die versuchen werden, ihren Triumph zu wiederholen. Die Konkurrenz ist jedoch stark: Reality-Urgesteine wie Kader Loth (53), Prinz Frédéric von Anhalt (82) und Cosimo Citiolo (44) bringen jahrzehntelange TV-Erfahrung mit. Die Zuschauerlieblinge Schäfer Heinrich (59) und Matthias Mangiapane (42) ziehen ebenfalls in die Sala am Star-Strand ein. Für weiteren Zündstoff sollen Sam Dylan (35), Cecilia Asoro (29), Maurice Dziwak (27), Sarah Knappik (39), Georgina Fleur (35), Narumol, Kate Merlan (39), Yeliz Koc (32), Paco Herb, Giuliana Farfalla (29), Sandy Faehse, Emmy Russ (26), Elsa Latifaj, Gino Bormann (38) und die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger (29) sorgen. Auf die Allstars warten laut RTL2 nicht nur KDRS-Klassiker wie die "Wand der Wahrheit", sondern auch neue Elemente.

Die Zuschauer dürfen sich zudem auf eine besondere Interaktion freuen: Über ein Online-Voting können die Fans bestimmen, welcher der Allstars auf eine geheime Macht-Mission geschickt wird. Diese Mission ermöglicht es der ausgewählten Person, undercover Informationen zu sammeln, Allianzen zu beeinflussen und das Spielgeschehen aus dem Hintergrund zu lenken. Abgestimmt werden kann über die Social-Media-Kanäle des Senders. Mit diesen Neuerungen erhofft sich RTL2 wohl bessere Quoten als bei der letzten Staffel, die durchschnittlich 5,5 Prozent bei den Jüngeren und 3,1 Prozent bei den Älteren erreichte. Allerdings ist bei dieser Reality-Marke auch eine zunehmende Verlagerung ins Streaming zu beachten.

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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RTLZWEI "Kampf der RealityAllstars"-Logo

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RTL II Arabella Kiesbauer, Moderatorin