GNTM-Sensation: Boureima darf eigenen Umstyling-Look wählen

Bei Germany's Next Topmodel stand das alljährliche Umstyling an – und für Boureima sollte es in diesem Jahr ganz anders laufen als erwartet. Der Kandidat wartete als Letzter auf seine Verwandlung und rechnete bereits fest damit, dass ihm Heidi Klum (52) eine radikale Glatze verpassen würde. Doch stattdessen überraschte ihn die Modelmama mit einer Premiere: "Es kommt jetzt etwas, das es so vorher noch nie gab. Du darfst es dir heute selbst aussuchen. Was hättest du denn gerne?", verkündete Heidi. Boureima konnte es zunächst kaum glauben, schließlich betont die Modelchefin in jeder Staffel, dass das Umstyling "kein Wunschkonzert" sei. Heidi bot ihm alles an, was zur Verfügung stand – Extensions, Farbe, Schere, Rasierer und sogar die Beratung ihres Star-Stylisten.

Die Mitstreiter reagierten mit großer Überraschung auf diese Sonderbehandlung. Mitstreiterin Julia, die den ganzen Tag mit Bleiche und Farbe auf dem Kopf herumsaß, kommentierte die Situation gegenüber ProSieben: "Ja, Boureima hat den Jackpot geknackt. Er durfte sich selber aussuchen, was sie mit ihm anstellen." Kandidat Alexavius zeigte sich sogar empört über die ganze Sache: "Hä? Das ist doch voll scam! Das ist lowkey ein bisschen unfair", schimpfte er. Auch andere Kandidaten hielten es für unfair und bezeichneten es als "cheating". Als Alexavius Heidi daraufhin fragte, wieso Boureima sich sein Umstyling aussuchen durfte, erwiderte die Modelmama bei ProSieben selbstbewusst: "Ich hatte einfach Bock drauf. Und wenn da draufsteht 'by Heidi Klum', darf ich ja machen, was ich will."

Boureima selbst entschied sich am Ende für eine überraschend schlichte Variante. Er ließ seinen bereits bestehenden Haarschnitt lediglich etwas auffrischen und die Seiten kürzen – das war es auch schon. Seinen Look beschrieb er vor der Kamera als "clean und fresh". Während andere Kandidaten mit drastischen Veränderungen umgehen mussten, kam Boureima also mit minimalen Anpassungen davon. Dass Heidi als Chefin der Show ihre Entscheidungen ohne große Erklärungen durchsetzen kann, musste schließlich auch Alexavius einsehen. Die Modelmoderatorin hat die Hosen an, und gegen ihre spontanen Einfälle kann letztlich niemand etwas sagen.

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ProSieben Boureima von "Germany's Next Topmodel" 2026

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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ProSieben/Daniel Graf Männer-Cast von "Germany's Next Topmodel" 2026

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