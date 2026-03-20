Kuss-Shooting bei GNTM: Fans teilen online gegen Heidi aus

Bei Germany's Next Topmodel sorgt ein Kuss-Shooting für heftige Diskussionen. In der aktuellen Folge mussten die Teilnehmer in Teams Aufnahmen machen, bei denen sie sich sehr nah kamen. Heidi Klum (52) ging es dabei um "echte Intimität" zwischen den Models. Die Moderatorin betonte zwar, dass sie nicht darauf bestehe, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten wirklich küssen würden, doch sie befürwortete es durchaus. Während viele Models die Challenge vollkommen in Ordnung fanden und trotz Aufregung Spaß dabei hatten, fühlten sich andere sichtlich unwohl mit der Situation. Besonders Kandidatin Merret hatte zu kämpfen und erklärte, dass sie so engen Körperkontakt mit Fremden nicht so einfach finde. Auch Anna und Boureima waren anfangs unsicher und fanden die Aufgabe etwas befremdlich.

Die ungewöhnliche Challenge von Heidi, die auch gerne polarisiert, löste in den sozialen Medien heftige Reaktionen aus. Auf Instagram äußerten zahlreiche User ihre Kritik an dem Format. "Das ist einfach krass grenzüberschreitend, was da passiert", kommentierte ein Nutzer. "Warum muss man diese überwiegend jungen Menschen zu so etwas nötigen, was ihnen offensichtlich maximal unangenehm ist?", fragte ein anderer User sichtlich empört. "Das geht gar nicht, finde ich. Denn später in echten Jobs können sie sich wenigstens frei entscheiden, ob sie so ein Shooting dann machen wollen oder nicht." Weitere Kommentare lauteten: "Stell dir mal vor, du kennst jemanden nur 30 Minuten und musst ihn oder sie direkt küssen – so unangenehm" und "Es ist absolut realitätsfern, zu denken, da würde niemand unter Druck gesetzt werden."

Auch auf X sind sich Fans nicht einig, ob das Shooting eine gute Idee war. "Finde es ja cool, dass die Models selbst entscheiden können, mit wem sie shooten möchten, aber eine Kuss-Szene, nachdem man sich fünf Minuten vorher kennengelernt hat? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll ...", überlegte ein User. Ein anderer merkte kritisch an: "Es ist doch auch echt verwerflich, zu sagen, dass man sich nicht küssen muss. Und dann zu sagen: 'Heute fliegen Leute raus', also sollte man alles geben." Bei der Challenge in Los Angeles hatten sich unter anderem die Paare Boureima und Merret, Yannek und Anna sowie Felix und Lara zusammengefunden, um vor der Kamera zu posieren. Die Castingshow rund um die Frau von Tom Kaulitz (36) ist für ihre teilweise sehr extremen, aufwendigen und herausfordernden Fotoshootings bekannt. Eine so polarisierende Folge gab es in der 20-jährigen Geschichte allerdings selten.

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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ProSieben/Max Montgomery Yanneck und Anna beim Kuss-Shooting von GNTM

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025