Neue Serie für Fans von "Heated Rivalry" und "Maxton Hall"

Prime Video bringt eine neue Young-Adult-Serie ins Programm, die Eishockey und Romantik auf dem Campus miteinander verbindet. In "Off Campus" steht Musikstudentin Hannah Wells im Mittelpunkt, gespielt von Ella Bright, die mit exzellenten Noten glänzt und eine vielversprechende Karriere vor sich hat. Doch während Hannah akademisch erfolgreich ist, läuft es in ihrem Liebesleben alles andere als rund, wie Moviepilot berichtet. Sie hat ein Auge auf ihren Kommilitonen Justin geworfen, gespielt von Josh Heuston, aber in seiner Gegenwart ist sie so gehemmt, dass sie kaum sie selbst sein kann.

Unterstützung erhält Hannah ausgerechnet von Eishockey-Kapitän und Bad Boy Garrett Graham, dargestellt von Belmont Cameli, dem sie Nachhilfeunterricht gibt. Im Gegenzug soll Garrett ihr dabei helfen, Justins Aufmerksamkeit zu gewinnen. Doch wie so oft bei solchen Arrangements kommt schon bald alles ganz anders als geplant. "Off Campus" basiert auf der erfolgreichen gleichnamigen Romanreihe von Elle Kennedy, die mittlerweile fünf Bücher umfasst. Die erste Staffel der Serie umfasst acht Episoden und startet am 13. Mai 2026 bei Amazon Prime Video. Kürzlich wurde bereits ein erster Teaser veröffentlicht.

Besonders vielversprechend für Fans ist, dass Amazon bereits vor dem Start der ersten Staffel eine zweite Staffel bestätigt hat. Die Serie dürfte vor allem Zuschauer ansprechen, die Maxton Hall - Die Welt zwischen uns, Der Sommer, als ich schön wurde oder die neue gehypte Eishockey-Serie "Heated Rivalry" mögen. Elle Kennedys Buchreihe hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut, die nun gespannt auf die Umsetzung ihrer Lieblingsgeschichte warten dürfte. Mit der Kombination aus Campus-Leben, Eishockey-Action und romantischen Verwicklungen setzt Amazon auf eine bewährte Mischung im Young-Adult-Genre.

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Getty Images Ella Bright bei den Children's and Family Emmy Awards 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Belmont Cameli bei der New-York-Premiere von "The Alto Knights"

Anzeige