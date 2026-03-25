Neues Foto: "Harry Potter"-Darsteller in Quidditch-Montur

Die Vorfreude auf die neue Harry Potter-Serie von HBO steigt: Nun veröffentlichte der Sender ein erstes offizielles Foto aus der mit Spannung erwarteten Produktion auf Instagram, auf dem Hauptdarsteller Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberer Harry Potter zu sehen ist. Der junge Schauspieler trägt auf dem Bild die komplette Quidditch-Ausrüstung seines Hauses Gryffindor, auf dem Rücken der Robe prangt der Name "Potter" und die Nummer sieben. In der Hand hält Dominic seinen Besen, während er scheinbar in Richtung einer Gruppe von Schülern läuft.

Der offizielle Harry-Potter-Account teilte das Bild mit dem mysteriösen Kommentar "Morgen", was bei den Fans umgehend wilde Spekulationen auslöste. Viele vermuten, dass am 25. März weitere Neuigkeiten folgen könnten – möglicherweise ein erster Trailer oder das genaue Startdatum der ersten Staffel, wie Just Jared berichtet. Die Serie, die auf den sieben Büchern von J.K. Rowling (60) basiert, soll Anfang 2027 auf HBO Premiere feiern. Jedes der Bücher wird dabei als eigene Staffel adaptiert, wobei die erste Staffel acht Folgen umfassen wird. Die Dreharbeiten hatten im Juli vergangenen Jahres begonnen.

Neben dem elfjährigen Dominic, der die Rolle von Daniel Radcliffe (36) übernimmt, werden Arabella Stanton und Alastair Stout als Hermine Granger und Ron Weasley zu sehen sein. Die erwachsenen Charaktere in Hogwarts werden von namhaften Schauspielern verkörpert: John Lithgow (80) spielt Albus Dumbledore und Janet McTeer wird als Minerva McGonagall zu sehen sein. Paapa Essiedu spielt Severus Snape und geriet im Vorfeld der Dreharbeiten zunehmend ins Visier von Anfeindungen, die sogar Morddrohungen einschlossen.

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Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

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Getty Images Paapa Essiedu im Mai 2022