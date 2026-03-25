"Suits"-Darsteller befeuert Gerüchte um Meghans Comeback

Nach dem Ende ihrer exklusiven Netflix-Partnerschaft verdichten sich die Hinweise, dass Herzogin Meghan (44) ihre Schauspielkarriere wieder aufnehmen wird. Auslöser für die aktuelle Diskussion ist ein Interview, das ihr ehemaliger Suits-Kollege Eric Roberts, Bruder von Hollywood-Legende Julia Roberts (58), dieser Tage der Presse gegeben hat. Er trat auf dem roten Teppich einer Wohltätigkeitsgala in Los Angeles auf und sprach sich dort klar für eine Rückkehr der 44-Jährigen vor die Kamera aus. "Ich denke, sie sollte zurückkommen. Ich denke, sie wird zurückkommen. Und ich glaube, sie wird jeden in den Schatten stellen", sagte Eric laut der Daily Mail. Auch Erics Frau Eliza, eine erfahrene Casting-Direktorin, ließ keinen Zweifel daran, was sie für richtig hält: "Es ist Zeit. Meghan muss wieder arbeiten. Ich glaube, ihre ganze Familie wird sie dabei unterstützen – und sie ist einfach großartig."

Der Rückenwind kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Meghans geschäftliche Lage sich verändert hat. Berichte mehrerer Medien, darunter das Branchenblatt Variety, deuten darauf hin, dass der ursprünglich auf bis zu 100 Millionen Dollar (86 Millionen Euro) geschätzte Deal mit Netflix auf einen First-Look-Deal herabgestuft wurde – also eine deutlich abgespeckte Zusammenarbeit, bei der Netflix lediglich bevorzugtes Vorkaufsrecht an neuen Projekten erhält. Zuletzt machte zudem die Nachricht die Runde, dass Netflix-Chef Ted Sarandos (61) sowohl Meghans persönlichem Account als auch ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" auf Instagram entfolgte – ein kleines, aber in der Branche beachtetes Signal. Gleichzeitig soll ein erster konkreter Schritt zurück ins Filmgeschäft bereits getan sein: Laut The Hollywood Reporter hat Meghan einen Kurzauftritt in dem Kinofilm "Close Personal Friends" gedreht, einer Amazon-MGM-Komödie mit Brie Larson (36), Lily Collins (37) und Jack Quaid (33).

Meghan hatte mit ihrer Rolle in "Suits" international den Durchbruch geschafft, bevor sie 2018 Prinz Harry (41) heiratete. Die Verbindung von Hollywood-Background und royalem Leben rückte sie schlagartig ins Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit, während ihre Karriere als Seriendarstellerin abrupt pausierte. Nach dem Rückzug aus dem engeren Kreis der Royals zog das Paar nach Kalifornien, wo Meghan und Harry inzwischen mit ihren zwei Kindern leben. Seitdem konzentriert sich die Herzogin verstärkt auf Herzensprojekte, wohltätige Initiativen und eigene Medienproduktionen. Wie sie ihr Berufsleben künftig ausbalanciert, verfolgt ihr Umfeld genau.

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie