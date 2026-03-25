WWM-Kandidatin will mit Günther Jauch Urlaub machen

Nicole Schlüter sorgte bei Wer wird Millionär? für einen außergewöhnlichen Moment. Die Private-Banking-Beraterin aus Soest lud Moderator Günther Jauch (69) am Montagabend spontan zu einer gemeinsamen Kreuzfahrt ein und brachte ihn damit sichtlich aus dem Konzept. Anlass für das ungewöhnliche Angebot war eine Quizfrage über Geografiekenntnisse: Die Kandidatin sollte einordnen, wo man sich befindet, wenn man von Colón nach Balboa schippert. Nicole entschied sich für die richtige Antwort – den Panamakanal – und verriet, dass sie selbst vor zwei Jahren dort gewesen sei. Das brachte die beiden ins Gespräch über ihre Reiseleidenschaft, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet.

Die Kandidatin erzählte Günther, dass sie für alles offen sei und gerne sowohl Kreuzfahrten als auch Pilgerwanderungen unternehme. "Sie haben teilgenommen an einer Kreuzfahrt, bei der ich nicht weiß, ob es einer meiner größten Albträume sein könnte: an einer Schlager-Kreuzfahrt", sagte Günther daraufhin. Die Kandidatin klärte auf, dass sie diese Reise gewonnen habe, was bei ihr keine Seltenheit sei. Sie mache Dinge, die sonst keiner mache, etwa gezielt bei Radio- und Zeitschriftengewinnspielen mitzumachen. Im Schnitt sei sie einmal im Monat auf einem Event, das sie gewonnen habe. Während Günther weiterhin skeptisch auf das Thema Schlager-Kreuzfahrt blickte, machte Nicole ihm ein überraschendes Angebot: "Wir können da gerne mal zusammen gucken. Ich suche immer mal wieder jemanden, der mitkommt. Als nächstes hoffentlich meine Mama." Als der Moderator irritiert nachfragte, ob er und ihre Mutter gemeinsam fahren sollten, stellte Nicole lachend klar, dass sie am liebsten auch dabei wäre.

"Das lasse ich mir jetzt als Tagesaufgabe durch den Kopf gehen", antwortete Günther. Der 69-Jährige moderiert "Wer wird Millionär?" seit 1999 und ist damit seit über 25 Jahren das Gesicht der erfolgreichen Quizshow. Neben seiner Arbeit als Fernsehmoderator ist Günther auch als Unternehmer tätig und hat sich damit ein stattliches Vermögen erarbeitet. Ob es tatsächlich zu einer gemeinsamen Kreuzfahrt mit Nicole und ihrer Mutter kommt, bleibt fraglich – für einen der unterhaltsamsten Momente der Sendung hat die Kandidatin damit aber in jedem Fall gesorgt.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"