Beim Dinner: Daniela Katzenberger kuschelt mit anderem Mann

Ein Familienessen, eine Kamera und ein Moment, der auf den ersten Blick für Stirnrunzeln sorgt: Iris Katzenberger (58), Mutter von Daniela Katzenberger (39), filmt eine ganz alltägliche Runde mit der Familie – bis die Kamera schwenkt und zeigt, wie ihre Tochter sich herzlich an Personal Trainer Tobias Wendeler schmiegt. Was kurz nach einer verfänglichen Szene aussieht, entpuppt sich schnell als harmloser Spaß. Daniela hat sich einen kleinen Scherz erlaubt, bevor sie sich anschließend ihrem Ehemann Lucas Cordalis (58) zuwendet – dem einzigen Mann, dem die echten Kuscheleinheiten gehören. Die Blondine ist bekannt für ihren Humor, und genau dieser kommt in solchen Momenten voll zum Tragen.

Tobias ist kein Unbekannter im Umfeld der Katzenberger-Familie. Der Online-Coach und Personal Trainer begleitet Daniela mittlerweile seit geraumer Zeit auf ihrem Fitnessweg und hat ihr dabei geholfen, über elf Kilo abzunehmen. Mit über 27.000 Followern auf Instagram präsentiert er sich selbst als jemand, der den Weg zu einem gesünderen Körper aus eigener Erfahrung kennt – er hat selbst einmal 30 Kilo verloren. Daniela macht aus ihrer Begeisterung für ihn keinen Hehl: "Training mit dem besten Knackarsch-Macher", schrieb sie einmal augenzwinkernd in ihrer Instagram-Story. Die beiden verbringen nicht nur Stunden im Fitnessstudio miteinander, sondern reisten auch gemeinsam zu Danielas Bodybuilding-Wettbewerb nach Las Vegas und verbrachten Zeit im Familienurlaub in Kitzbühel.

Trotz der engen Zusammenarbeit und der offensichtlichen Vertrautheit zwischen Daniela und Tobias gibt es keinen Anlass zur Sorge um ihre Ehe. Daniela und Lucas sind seit 2016 verheiratet und haben gemeinsam eine Tochter. Die beiden Entertainer teilen ihr Leben regelmäßig mit ihren Fans und geben dabei oft einen sehr privaten Einblick in ihren Familienalltag auf Mallorca. Dass ihre Ehe jedoch nicht immer eitel Sonnenschein ist, hat Daniela in der Vergangenheit bereits offen thematisiert. In ihrem Buch "Katze goes Muskelkater" offenbarte sie, dass es während ihrer intensiven Bodybuilding-Phase zu heftigen Auseinandersetzungen kam. "Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen." Umso entspannter scheint das Paar mittlerweile mit solchen Situationen umzugehen – selbst wenn Daniela sich mal an einen anderen Mann ranschmiegt.

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / tobiaswendeler Fitnesstrainer Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger, September 2024

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Imago Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin