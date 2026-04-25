Lucas Cordalis hat einen echten Schatz auf seinem Handy

Auf Mallorca wird bei Lucas Cordalis (58) nicht nur an Shows und neue Projekte gedacht, sondern auch an ein privates Archiv voller Erinnerungen. In seinem Handy liegen nach seiner Schilderung rund 100 unveröffentlichte Aufnahmen, die gemeinsam mit seinem Vater Costa Cordalis (†75) entstanden sind. Auf einigen hört man Costa noch selbst singen und Gitarre spielen. "Ich hab damals mit ihm begonnen, musikalische Ideen auf mein Handy zu singen", erklärt Lucas. Die Verbindung zwischen Vater und Sohn war auch früher schon musikalisch sichtbar, etwa bei gemeinsamen Veröffentlichungen und Projekten rund um Costas Werk.

Trotz dieses Nachlasses will Lucas die Stücke seines Vaters offenbar nicht selbst vermarkten. Er macht deutlich, dass er sich mit einer Veröffentlichung von bisher unveröffentlichten Costa-Titeln nicht wohlfühlen würde, weil er darin eher ein Ausschlachten als eine Würdigung sehen könnte. "Er hat den Menschen so viel Musik geschenkt. Das würde mir kein gutes Gefühl geben", gesteht Lucas. Der Gedanke an die Aufnahmen bewege ihn laut eigener Aussage stark, vor allem, wenn er Costas Gitarrenspiel hört. "Das höre ich mir ab und zu an. Und dann denke ich: 'Ach Gott, das killt mich jetzt völlig'". Seinem Vater, den er als "Legende" bezeichnet, habe er versprochen, "dass die Musik unter dem Namen Cordalis weiterlebt". Diese Mission sei der Grund, warum Lucas als Musiker überhaupt weitergemacht habe.

Costa starb im Juli 2019 im Alter von 75 Jahren. Bis dahin war er dem Sohn räumlich wie emotional sehr nah. Die beiden lebten nur drei Minuten voneinander entfernt. "Er spielt immer noch eine wirklich große Rolle in meinem Leben. Ich denke jeden Tag an ihn. Er ist mein großes Vorbild in allen Bereichen – als Mensch, als Künstler, als Sportler, alles. Mehr hätte ich mir als Sohn nicht wünschen können", so Lucas. Heute teilt er sein Leben mit Ehefrau Daniela Katzenberger (39) und der gemeinsamen Tochter Sophia. Die beiden sind es auch, die seine neue Musik als Erste zu hören bekommen – und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen. Auch in diesem Sommer wird Lucas auf Mallorca wieder am Ballermann auftreten und in einer neuen Doku zu sehen sein. "2026 wird für mich eines der heftigsten Jahre überhaupt."

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Friedrich, Jürgen / ActionPress Lucas und Costa Cordalis bei der Eröffnung des Mega Parks im Mai 2018

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Friedrich,Jürgen Lucas und Costa Cordalis im Mai 2018

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Imago Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin