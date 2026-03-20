"Hupen-Hölle": Daniela Katzenberger hilft Freundin bei OP

Wenn eine gute Freundin zittert, hält man die Hand – das ist Daniela Katzenbergers (39) Devise. Die Realityikone, die auf Mallorca lebt, ist eigens nach Deutschland gereist, um ihrer Freundin Joena in einem schwierigen Moment beizustehen. Joena, 52 Jahre alt und früher im Bodybuilding aktiv, kämpft schon seit Jahren gegen die Folgen ihrer Brustimplantate: anhaltende Rücken- und Kopfschmerzen, ein dauerhaftes Druckgefühl und das Gefühl, dass der eigene Körper unter dem zusätzlichen Gewicht leidet. Beide Frauen teilen denselben Begriff für das, was sie durchgemacht haben: Hupen-Hölle. Daniela macht gegenüber RTL deutlich, was sie antreibt: "Sie hat mich immer unterstützt – und ich habe gemerkt, wie sie immer trauriger, immer unzufriedener wird."

Joena hatte längst aufgehört, sich Verbesserung zu erhoffen, und sich mit ihrem Zustand abgefunden – bis Daniela einschritt. Dass die Freundin nicht lockerließ und ihr Mut machte, war am Ende der entscheidende Impuls. "Es ist sehr wichtig für mich, dass Daniela dabei ist, weil ich eigentlich gar nichts mehr gemacht hätte an meiner Situation. Ich habe aufgegeben", gesteht Joena offen. Der Eingriff selbst war kein kleiner Routineeingriff: Sechs Stunden dauerte die aufwendige Operation, bei der die alten Implantate nicht einfach ausgetauscht, sondern die Brüste gleichzeitig gestrafft und mit körpereigenem Fett neu aufgebaut wurden. Ein komplexes Verfahren, das Joena aber letztlich mit einem ganz anderen Körpergefühl aufwachen ließ. Die Erleichterung war unmittelbar spürbar – und die Dankbarkeit gegenüber ihrer Freundin grenzenlos: "Diese schweren Dinger sind weg und ich fühle mich einfach nur glücklich. Und ich bin dankbar, dass du mich hierhergetreten hast, gescheucht."

Daniela weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht – und genau das macht ihr Engagement für Joena so glaubwürdig. Ende 2025 unterzog sie sich selbst einem größeren Eingriff, bei dem sie ihre überdimensionierten Implantate der Körbchengröße F loswerden wollte. Insgesamt trugen beide Brüste gemeinsam rund 1.000 Gramm – eine Last, die sich nicht nur körperlich, sondern auch emotional bemerkbar machte. Nach dem Eingriff hatte sie in jeder Brust nur noch ein 300-Gramm-Implantat – ein paar Körbchengrößen weniger, aber ein völlig neues Lebensgefühl. "Ich hab mich obenrum fast halbiert. Und ich bin soooo glücklich darüber", erklärte Daniela danach in ihrem Buch "Katze goes Muskelkater". Besonders erfreulich: Ihre Rückenschmerzen, unter denen sie ebenfalls gelitten hatte, ließen spürbar nach. Darauf hofft nun auch ihre Freundin.

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Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, August 2025

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2025