Es kracht: Erster "Kampf der RealityAllstars"-Trailer ist da

Die Vorfreude auf die neue Staffel "Kampf der RealityAllstars" steigt: Auf Instagram wurde jetzt der erste offizielle Trailer zur Show veröffentlicht, und der verspricht bereits jede Menge Action. In dem knapp zweiminütigen Clip ist zu sehen, wie es zwischen den prominenten Teilnehmern ordentlich kracht. Sam Dylan (35) reibt sich in einem der schrägen Spiele provokant an Cosimo Citiolo (44), während Kader Loth (53) mitten im Streit ihren Mittelfinger in die Kamera reckt. Emmy Russ (26) zeigt sich sichtlich genervt vom Gerede eines Konkurrenten, und Sarah Knappik (39) lamentiert frustriert: "Ich bin hier drin für meine Scheiß-Rente." Auch Matthias Mangiapane (42) lässt im Interviewzimmer Dampf ab und schimpft: "Du bist nur hier für Sendezeit."

Doch nicht nur die Streitereien sorgen für Spannung. Sam warnt in dem Trailer eindringlich: "Leg dich nicht mit mir an!", während Georgina Fleur (35) erschöpft auf einer Bank liegt und resigniert erklärt: "Ich habe kein Bock mehr." Zwischendurch wird aber auch ausgelassen gefeiert, die Kandidaten werden beim Tanzen und Feiern mit Konfetti und lauter Musik gezeigt. Die Mischung aus Drama und Party scheint perfekt zu sein, um die Fans bei Laune zu halten. Unter dem Instagram-Post rasten die Zuschauer bereits vor Vorfreude aus und kommentierten begeistert: "Noch nie so auf eine Staffel gefreut wie auf diese", "Hype! Das wird so geil!" und "Das wird so gut!"

Insgesamt 24 bekannte Gesichter aus früheren Staffeln kehren für die Jubiläumsstaffel an den Star-Strand in Thailand zurück. Dort kämpfen sie um bis zu 50.000 Euro und den begehrten Titel "RealityAllstar 2026". Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) wird den Teilnehmern bei der "Stunde der Wahrheit" wieder auf den Zahn fühlen. Die Auftaktfolge ist ab dem 8. April bei RTL+ verfügbar, bevor sie eine Woche später auch bei RTL2 ausgestrahlt wird. Eine besondere Neuerung: Erstmals wird die Show an zwei Wochentagen gezeigt – mittwochs und sonntags zur Primetime um 20:15 Uhr.

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RTLZWEI "Kampf der RealityAllstars"-Logo

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RTLZWEI "Kampf der RealityAllstars"-Cast, 20026

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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