"Respektloser Teenie": Edoardo Mapelli Mozzi erntet Kritik

Während Prinzessin Beatrice (37), die Tochter des ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66), von der Presse genauestens beobachtet wird, gerät nun auch ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) in den Fokus. Dieser habe sich bei einem Gottesdienst einst extrem unpassend verhalten: "Er lachte laut und benahm sich allgemein wie ein respektloser Teenager", berichtet jetzt die ehemalige Kulturministerin Nadine Dorries im Interview mit Daily Mail. Bei dem religiösen Event, das von einem gemeinsamen Freund organisiert worden war, seien Beatrice und ihre Schwester Eugenie (36) mit ihren Männern direkt hinter Nadine gesessen. "Irgendwann drehte ich mich um und warf ihm diesen bösen Blick zu, den nur eine Frau in meinem Alter aufsetzen kann", so die 68-Jährige.

Immerhin habe Edoardo ihre Zurechtweisung sofort verstanden und sein Verhalten angepasst, räumte Nadine ein. Dennoch sei der wenig schmeichelhafte Eindruck des 42-Jährigen bei ihr geblieben: "Da war eine Arroganz, die nach Unreife roch", so ihr bitteres Fazit. Die Kritik an Beatrices Ehemann kommt zu einer Zeit, in der die York-Schwestern ohnehin stark unter Druck stehen. Wegen des Epstein-Skandals, der über ihren Eltern schwebt, geraten auch Beatrice und Eugenie zunehmend ins Kreuzfeuer. Es wird hinterfragt, wie die beiden ihren luxuriösen Lifestyle finanzieren und ob sie ihre königlichen Anwesen behalten sollten. Prinz William (43) soll sogar die Finanzen der Schwestern prüfen lassen wollen.

Parallel zum Bericht über Edoardos fragwürdigen Auftritt beim Gottesdienst kursierten zuletzt auch Gerüchte über eine mögliche Ehekrise zwischen ihm und Beatrice. Die Mail on Sunday berichtete, die Beziehung laufe "schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut". Beatrice wolle zwar mit ihm zusammenbleiben, doch er scheine "immer mehr durch Arbeit und Reisen abgelenkt zu sein". Eine Freundin des Paares widersprach diesen Spekulationen jedoch deutlich gegenüber Hello!. "Das Einzige, womit Bea und Edo zu kämpfen haben, sind ihre anspruchsvollen Jobs und die Betreuung ihrer Kinder. Beide waren kürzlich im Ausland tätig und müssen, wie so viele berufstätige Eltern, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen", stellte die Quelle klar. Innerhalb der königlichen Familie sollen Beatrice und Eugenie nur noch einen Verbündeten haben: ihren Onkel König Charles (77).

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Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi im Juni 2022

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Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

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Getty Images Edoardo Mozzi, Prinzessin Beatrice und ihre Kinder Sienna, Athena und Christopher, Juli 2025, London