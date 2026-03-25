Freunde dementieren royale Ehekrise von Beatrice und Edoardo

Prinzessin Beatrice (37) und Edoardo Mapelli Mozzi (42) zeigen sich geschlossen, nachdem in den vergangenen Tagen Berichte über eine angebliche Ehekrise die Runde gemacht haben. Während einige Medien von "Distanz" zwischen den Eheleuten gesprochen hatten, widersprechen Freunde des Paares nun deutlich. Gegenüber Hello! haben sie exklusiv mitgeteilt, dass "die Behauptungen, dass Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi Eheprobleme haben, nachdem ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor verhaftet wurde, überhaupt nicht wahr sind". Die Bekannten betonen, dass Beatrice derzeit in London bleibt und sich dort um die gemeinsame Tochter Sienna und die kleine Athena kümmert, während Edoardo als Immobilienunternehmer beruflich viel unterwegs ist – unter anderem in Palm Beach und auf Fisher Island bei Miami. Von einer Beziehungskrise könne dennoch keine Rede sein, heißt es aus dem Umfeld der beiden.

"Das Einzige, was Bea und Edo meistern müssen, sind ihre vollen Jobs und die Betreuung ihrer Kinder", erklärt ein Freund des Paares weiter. Beide hätten zuletzt Phasen gehabt, in denen sie im Ausland arbeiteten, und müssten – wie viele berufstätige Eltern – den Spagat zwischen Karriere und Nachwuchs hinbekommen. Die Berichte, wonach es zwischen den beiden seit Längerem "nicht gut laufe", seien "überhaupt nicht wahr", betont der Insider. Die einzige Distanz, die es gegeben habe, sei die räumliche Trennung durch Geschäftsreisen. Am Wochenende traten die beiden dann auch öffentlich als Einheit auf: In Notting Hill wurden sie bei einem gemeinsamen Date in einer Sushi-Bar gesehen, wo sie rund zwei Stunden blieben, bevor sie abgeholt wurden.

Beatrice und Edoardo hatten sich vor ihrer Hochzeit im engsten Familienkreis als modernes Patchwork-Team präsentiert: Der Unternehmer brachte seinen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, Beatrice sprach in Interviews immer wieder liebevoll von ihrer Rolle als Stiefmutter. Seit der Geburt von Tochter Sienna und der kleinen Athena gilt der Fokus der beiden vor allem dem Familienleben, das sie möglichst fernab des großen Blitzlichtgewitters organisieren. In London führen sie einen vergleichsweise zurückgezogenen Alltag und teilen private Einblicke nur sehr dosiert mit der Öffentlichkeit. Dass Beatrice nach außen hin eher still bleibt, wenn familiäre Themen wie zuletzt die Turbulenzen um ihren Vater Andrew im Raum stehen, entspricht ihrem bisherigen Umgang mit heiklen Situationen innerhalb der royalen Familie.

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IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019

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Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

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Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022