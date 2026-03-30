Andrew-Skandal: Prinzessin Beatrice plant Umzug in die USA

In Berkshire reift ein großer Plan: Prinzessin Beatrice (37) erwägt, mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Tochter Sienna in die USA zu ziehen. Der Schritt soll Abstand vom öffentlichen Druck bringen, der durch die anhaltenden Negativschlagzeilen um ihre Eltern Sarah Ferguson (66) und Prinz Andrew (66) entstanden ist. Das berichten britische Medien. Ein Palastmitarbeiter zeichnete jetzt ein besorgniserregendes Bild der Royal: "Beatrice weint oft und wirkt traurig. Ich habe sie seit Wochen nicht mehr lachen gesehen", sagte er gegenüber Bild. Hinter verschlossenen Türen soll das Paar intensiv über die Zukunft sprechen – auch darüber, wo es für die kleine Familie am ruhigsten weitergehen kann.

Laut dem Palastmitarbeiter spürt die Familie die Dauerbeobachtung inzwischen bis in den Alltag. Das belastet auch die Beziehung. Der Insider wurde noch deutlicher: "Edoardos Familie hat seit Langem Bedenken und Sorgen wegen des Skandals rund um Andrew und Epstein. Sie wollen damit nichts zu tun haben", erklärte er. Für Edoardo steht zudem sein Unternehmen im Fokus: Die Verbindung zu den Schwiegereltern könnte der Luxusimmobilienfirma Banda Property schaden, heißt es weiter. Zugleich verbringt der Unternehmer ohnehin viel Zeit in den Vereinigten Staaten. "Ja, das Paar denkt ernsthaft darüber nach, England zu verlassen. Die USA sind seit längerem Edoardos Wunschziel", so der Palastmitarbeiter weiter. Auch die Daily Mail berichtet, Beatrice und Edoardo fühlten sich in Großbritannien als "leichte Beute" und sähen in Amerika die Chance auf ein entspannteres Familienleben. Ein Beispiel für ein Leben außerhalb der Insel gibt es in der Familie bereits: Prinzessin Eugenie (36) lebt mit Ehemann Jack Brooksbank (40) überwiegend im portugiesischen Melides.

Privat haben Beatrice und Edoardo in den vergangenen Jahren viele gemeinsame Meilensteine erlebt. Das Paar heiratete 2020 in Windsor im kleinen Kreis und wurde 2021 Eltern von Sienna (4). Der Immobilienunternehmer stammt aus einer traditionsbewussten Familie mit italienisch-britischen Wurzeln, während die Prinzessin als ältere Tochter von Sarah und Andrew eng mit ihrer Schwester Eugenie verbunden ist. Die beiden Schwestern treten bei Familienanlässen häufig Seite an Seite auf. Beatrice und Edoardo halten ihr Privatleben weitgehend zurück und zeigen ihre Tochter nur selten in der Öffentlichkeit. Auch deshalb gilt ein möglicher Wohnortwechsel als sehr persönlicher Schritt, der vor allem Ruhe für den Familienalltag bringen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice

Anzeige Anzeige

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026