Edoardo Mapelli Mozzi (42) feierte am 19. November seinen Geburtstag – doch statt einer großen Party dominiert bei den Royals eine andere Schlagzeile: Im vergangenen Jahr soll der Ehemann von Prinzessin Beatrice (37) Andrew Mountbatten Windsor (65) bei der Planung einer Rundumerneuerung der Royal Lodge beraten haben. Der Unternehmer wurde laut Daily Mail mehrfach im November in Great Windsor Park gesichtet, wo Andrew und Sarah Ferguson (66) seit 2008 leben. Nun steht alles Kopf: Nach der Aberkennung seiner Titel durch König Charles (77) soll Andrew das 30-Zimmer-Anwesen verlassen und in eine Residenz auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk umziehen. Die damals angedachten Renovierungen sind demnach vom Tisch.

Hintergrund der geplatzten Pläne: Die Royal Lodge, ein weitläufiges Haus aus dem 17. Jahrhundert, sei in einen bedenklichen Zustand geraten – mit Rissen und Schimmel an der Außenwand. "Es gibt eine Menge zu tun", zitierte die Zeitung eine royale Quelle, die auch andeutete, dass die Kosten Einfluss auf mögliche Entschädigungen haben könnten. Edoardo, Gründer und Kreativchef von Banda Property, galt als naheliegender Ratgeber für die Modernisierung – bis der Skandal um Andrews Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) eskalierte und die Zukunft des Hauses eine überraschende Wendung nahm. Seitdem hält sich Beatrice' Partner weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Eine der wenigen Ausnahmen war sein Auftritt am 13. November im Londoner Battersea Power Station. Mit seiner Frau besuchte er eine Veranstaltung von Borne, einer Forschungsorganisation rund um Frühgeburten.

Privat pflegt Edo, wie der Unternehmer genannt wird, seit Jahren einen zurückhaltenden Ton in den Netzwerken – mit wenigen, aber bemerkenswerten Ausnahmen. Zur Verlobung mit Beatrice im Jahr 2019 teilte er zum Beispiel Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Misan Harriman auf Instagram und schrieb: "Du wirst niemals allein sein, meine Liebe, mein Herz ist dein Zuhause. Hand in Hand, heute, morgen und für immer." Die Verbindung zur Familie York reicht weit zurück: Als die Verlobung bekannt wurde, nannten Andrew und Sarah Ferguson ihn in einem Statement an die BBC "einen vollkommen ergebenen Freund und loyalen jungen Mann."

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, Juni 2025