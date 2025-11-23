Zieht Sarah Ferguson bald ins Haus ihrer Tochter Beatrice?

Sarah Ferguson (66), bekannt als Fergie, könnte bald ein unerwartetes neues Zuhause finden – und zwar bei ihrer Tochter Prinzessin Beatrice (37). Nach der Entscheidung von König Charles III. (77), sie und ihren Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor (65) aus der Royal Lodge auszuweisen, steht die ehemalige Duchess of York aktuell ohne festen Wohnsitz da. Während Andrew Mountbatten Windsor Gerüchten zufolge nach Sandringham ziehen wird, gibt es laut Hello! nun Spekulationen, dass sich Fergie im Cotswolds-Anwesen von Beatrice niederlassen könnte. Das sechs Schlafzimmer umfassende Haus, das die Prinzessin mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und den beiden Kindern teilt, verfügt über ein separiertes "Granny Annexe", das kürzlich aufwendig renoviert wurde.

Beatrice und ihr Mann hatten ihr Anwesen im Jahr 2021 erworben, und der ehemalige Rinderstall wurde bereits von den Vorbesitzern in ein kleines Wohnquartier umgewandelt. Kürzlich jedoch wurden neue Türen, Fenster und Heizmöglichkeiten installiert, was darauf hindeutet, dass der Anbau für eine baldige Nutzung vorbereitet wird. Das Ein-Zimmer-Refugium liegt in einem von Zypressen gesäumten Innenhof, fernab vom Hauptwohnhaus. Es bietet Fergie eine abgeschiedene Bleibe, während sie gleichzeitig nahe bei ihrer Familie bleibt. Für Beatrice ist dies ein idealer Rückzugsort, da sie und ihr Mann ansonsten auch ein Zuhause in St. James's Palace während der Woche nutzen. Das cotswoldsgrüne Gebäude passt perfekt in die ländliche Idylle dieser exklusiven Gegend.

In der Vergangenheit wurde bereits darüber spekuliert, dass Fergie ins Ausland ziehen könnte, um möglicherweise in eine Villa in Portugal, im Besitz von Prinzessin Eugenie (35), zu ziehen. Zuletzt führten jedoch die Entwicklungen rund um Andrew und seinen Skandal um seine Kontakte zu Jeffrey Epstein (†66) zu erneuten Diskussionen über Fergies nächsten Lebensabschnitt. Für die einstige Herzogin von York scheint ein Neustart in der vertrauten Nähe ihrer ältesten Tochter eine vielversprechende Lösung zu sein, vor allem nachdem sie auch als Schirmherrin mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen zurücktreten musste. Obendrein bindet sie dies enger an ihre Enkelkinder, was sicherlich ein tröstender Faktor in dieser turbulenten Zeit sein dürfte.

Getty Images Sarah Ferguson im Juli 2025

Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson