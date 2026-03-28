Prinzessin Beatrice erwägt USA-Umzug wegen Epstein-Skandal

Prinzessin Beatrice (37) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) ziehen offenbar ernsthaft einen Umzug in die Vereinigten Staaten in Betracht. Wie die Daily Mail berichtet, erwägen die beiden einen Neuanfang jenseits des Atlantiks, um dem anhaltenden Wirbel um den Epstein-Skandal zu entkommen, der die Familie von Beatrices Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) seit Jahren überschattet. Die 37-Jährige soll laut einer royalen Quelle "am Boden zerstört" sein wegen des Skandals und "verzweifelt versuchen, alles zusammenzuhalten". Ein Umzug in die USA würde dem Paar nicht nur ermöglichen, der intensiven öffentlichen Aufmerksamkeit in Großbritannien zu entkommen, sondern könnte auch ihrer Ehe neuen Schwung verleihen, wie ein Insider gegenüber der Zeitung erklärte.

Die Inspiration für diesen radikalen Schritt liefern offenbar zwei prominente Beispiele aus der Familie. Beatrices Cousin Prinz Harry (41) lebt bereits seit einigen Jahren mit seiner Frau Herzogin Meghan in Kalifornien, während ihre Schwester Prinzessin Eugenie (36) seit 2022 mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) ein zweites Zuhause in Portugal unterhält. "Ihre Schwester Eugenie lebt jetzt seit vielen Jahren im Ausland und das hat einen Präzedenzfall geschaffen", verriet die Quelle der Daily Mail. Auch geschäftlich würde ein USA-Umzug für Edo durchaus Sinn ergeben. Der Immobilienunternehmer war zuletzt mehrfach in Miami und Los Angeles unterwegs, um seine Firma Banda zu promoten, die sich auf hochpreisige Immobilien spezialisiert hat.

In den vergangenen Wochen hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach es zwischen Beatrice und Edo zu Spannungen gekommen sein soll, nachdem ihr Vater Andrew im Februar verhaftet wurde und Edo zeitgleich in den USA auf Geschäftsreise war. Freunde des Paares hatten daraufhin gegenüber Hello! die Gerüchte über eine Ehekrise zurückgewiesen. Beatrice und Edo heirateten im Juli 2020 in einer intimen Zeremonie in der Royal Chapel of All Saints in Windsor während der Corona-Pandemie. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die vierjährige Sienna und die einjährige Athena. Zudem ist Beatrice Stiefmutter von Edos achtjährigem Sohn Wolfie aus einer früheren Beziehung. Eine endgültige Entscheidung über den möglichen Umzug soll noch nicht gefallen sein.

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IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019

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Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026

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Instagram / theroyalfamily Prinz Philip und die Queen bei der Hochzeit von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, 2020