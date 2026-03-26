Taylor Nummer drei? Taylor Lautner und Tay werden Eltern

Taylor Lautner (34) und seine Frau Tay werden zum ersten Mal Eltern. Der Schauspieler und die 29-Jährige verkündeten die freudige Nachricht am Donnerstag auf Instagram und teilten dabei gleich eine ganze Reihe von emotionalen Schnappschüssen mit ihren Fans. Auf den Fotos, die während eines Babybauch-Shootings in einem Feld entstanden sind, präsentiert das Paar stolz mehrere Ultraschallbilder ihres ungeborenen Kindes. Besonders rührend ist eine Aufnahme, auf der der Twilight-Star den Bauch seiner Ehefrau küsst, während diese in einem weißen Rock und einem weißen Top posiert. "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?", schrieben die beiden augenzwinkernd zur Ankündigung und spielten damit auf ihren gemeinsamen Vornamen an.

Taylor und Tay lernten sich im Jahr 2018 kennen und gingen kurz darauf mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Die Vermittlerin war damals Taylors Schwester Makena Moore, die die beiden miteinander bekannt machte. Der 34-Jährige hielt im November 2021 in romantischer Atmosphäre um die Hand seiner Liebsten an – umgeben von Rosenblättern und Kerzen vor einem Kamin. Im November 2022 gaben sich die beiden dann schließlich auf dem Weingut Epoch Estate Wines in Kalifornien das Jawort. Gegenüber dem Magazin People schwärmten sie damals von ihrem intimen Fest und betonten, dass der Tag alle ihre Erwartungen übertroffen habe.

Taylor hatte sich vor dem Kennenlernen mit seiner heutigen Ehefrau bewusst eine Auszeit von der Schauspielerei genommen. "Ich wollte einen Schritt zurücktreten und das Leben genießen und Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen. Und dabei habe ich meine Verlobte kennengelernt, also hat alles funktioniert", erklärte er in einem Interview mit People im Januar 2022. Als er im November 2021 die Verlobung auf Instagram bekannt gab, postete er zwei Fotos des romantischen Antrags und schrieb dazu: "Und einfach so wurden alle meine Wünsche wahr." Auch Tay zeigte sich überwältigt und kommentierte ihren eigenen Post mit den Worten: "Mein absoluter bester Freund. Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zu verbringen." Taylor antwortete ihr daraufhin: "Ich habe Neuigkeiten für dich, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit."

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

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Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

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