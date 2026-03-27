"Fiebertraum": Kim Virginia Grey reagiert auf Nikolas Tränen

Nach der romantischen Blitzhochzeit in Las Vegas sollten die Flitterwochen auf Bali eigentlich die schönste Zeit für Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) werden – doch stattdessen endete der Trip im absoluten Drama. Nikola reiste vorzeitig ab und erhob anschließend schwere Vorwürfe gegen seine frisch angetraute Ehefrau. In einer Instagram-Story weinte er bitterlich und klagte: "Es geht mir nicht mal nur um Fremdgehen, es ist dieses Gefühl, ersetzt zu werden." Er habe das Gefühl, "austauschbar" zu sein. Diese harten Anschuldigungen konnte Kim Virginia so nicht auf sich sitzen lassen und meldete sich nun ebenfalls über Instagram zu Wort.

"Ich hätte es mir ja gerne anders gewünscht", begann die Influencerin ihr Statement in ihrer Instagram-Story. Sie sei mit so einem Gedanken aufgewacht und habe dann "eine Million Nachrichten" von ihren Followern erhalten, die wissen wollten, was los sei. Es sei ein "Fiebertraum", erklärte Kim Virginia. Viel könne sie dazu zwar nicht sagen, aber eines stellte sie unmissverständlich klar: "Ich bin auf jeden Fall keine Fremdgängerin!" Ihre Strategie sei nun erst einmal, Nikola zu ignorieren. Sie wolle keine "emotionale Reaktion" zeigen, denn genau darauf habe es ihr Mann abgesehen, ist sie sich sicher. Gleichzeitig forderte sie Nikola jedoch auf, nach Bali zu fliegen, um mit ihr zu sprechen. Falls er die Situation wiedergutmachen wolle, müsse "die Kreditkarte glühen", stellte Kim Virginia als Bedingung – und betonte ausdrücklich, dass damit nicht ihre eigene gemeint sei.

Das Paar hatte erst vor wenigen Monaten in Las Vegas geheiratet, doch schon damals gab es jede Menge Drama zwischen den beiden Realitystars. Zwischenzeitlich schien sich die Lage wieder beruhigt zu haben, bevor die Flitterwochen auf Bali nun erneut für Turbulenzen sorgten. In seiner emotionalen Instagram-Story hatte Nikola zuvor bereits geschluchzt: "Warum habe ich das verdient? Du weißt ganz genau, was wir hatten!" Der 30-Jährige zeigte sich von seiner verletzlichsten Seite und brach vor laufender Kamera zusammen.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars