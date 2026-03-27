"Germany's Next Topmodel" erzielt mit Umstyling Quotenhoch

Die Umstyling-Folge von Germany's Next Topmodel ist in jeder Staffel das große Highlight – vielleicht sogar noch mehr als das eigentliche Finale, denn das Frisurendrama und die Tränen interessieren sogar Nicht-Fans. Das zeigte sich auch in diesem Jahr: Während GNTM mit Heidi Klum (52) in der 21. Staffel eigentlich bei den Quoten strauchelt, bescherte das Umstyling der Castingshow einen echten Höhenflug. Laut DWDL erzielte die Episode Mittwochabend mit rund 20 Prozent Marktanteil den Staffelbestwert. Das machte sich auch in der Folge am darauffolgenden Donnerstag bemerkbar: Zur Primetime landete GNTM bei durchschnittlich 590.000 Zuschauern der jungen Zielgruppe und verzeichnete 15,6 Prozent Marktanteil – der Primetime-Sieg für ProSieben.

Tatsächlich hatte das Umstyling auch dieses Mal einiges zu bieten. Nicht alle Kandidaten durften sich über einen neuen Look freuen, dafür gaben die Stylisten unter Heidis Aufsicht wieder einmal alles. Beispielsweise bekam die dunkelhaarige Julia ihre lange Mähne in einem aufwendigen Prozess Silber gefärbt – daran musste das Nachwuchsmodel sich erst mal gewöhnen, denn es hatte seine Haare zuvor noch nie getönt oder gefärbt. Zudem hatte Heidi gleich zwei Premieren im Gepäck. Kandidat Alexavius wurde der erste Mann der Show, der eine Haarverlängerung bekam. Bei Konkurrent Boureima machte die Modelmama etwas, was sie zuvor immer tunlichst vermied: Er durfte sich selber aussuchen, welchen Look er möchte. Weil Boureima sein Aussehen aber mag, blieb es nur beim leichten Kürzen der Spitzen.

Der Quotenerfolg dank des Umstylings dürfte bei den Verantwortlichen hinter GNTM für Erleichterung gesorgt haben. In den vorherigen Folgen steckte die Sendung mit Kultstatus in einer echten Misere. In der zweiten Märzwoche erreichten die Episoden gerade einmal schwache 11,6 Prozent Marktanteil mit etwa 430.000 Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe. Das war der bisher schwächste Wert in der Geschichte von GNTM. Insgesamt sollen etwa 1,01 Millionen Menschen eingeschaltet haben, was allerdings keine Verbesserung zur Vorwoche darstellte. Bei den Gesamtzahlen wurde GNTM damit von "Mario Barth deckt auf" und Das große Promibacken auf den Konkurrenzsendern RTL und Sat.1 überholt.

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ProSieben/Max Montgomery Julia beim großen GNTM-Umstyling der 21. Staffel

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Max Montgomery "GNTM"-Kandidatin Julia strahlt nach dem Umstyling.

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Joyn / Seven.One Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026