Aus nach Haute-Couture-Walk: Diese GNTM-Models müssen gehen

Bei Germany's Next Topmodel wird es in der 14. Folge hochkarätig: Nach dem Umstyling müssen die Kandidaten ihren ersten Haute-Couture-Walk meistern – und das unter strengen Augen. Supermodel Coco Rocha (37) trainiert die Nachwuchsmodels vorab im Emotionen-Posing, denn auf dem Laufsteg soll es nicht nur ums Laufen gehen. Die Teilnehmer müssen sich umziehen und zweimal in unterschiedlichen Looks über den Catwalk schreiten – einmal elegant und soft, einmal powerful und stark. Gemeinsam mit Designer Christian Siriano (40) sitzt Coco neben Modelmama Heidi Klum (52) in der Jury und bewertet die Leistungen beim Entscheidungswalk. Für einige Kandidaten soll dieser Walk jedoch das Ende ihrer GNTM-Reise bedeuten.

Während Antonia bereits im Training von Coco gelobt wird und auch beim Walk überzeugt, läuft es für andere deutlich schlechter. Boreima lehnt eine zweite Trainingsrunde mit Coco ab und schießt sich damit im Coaching ins Aus. Zwar gefällt Coco seine Performance am Ende besser, sie kritisiert aber deutlich sein Verhalten. Trotzdem zeigt sich Heidi gnädig – Boreima bekommt sein Foto und darf weitermachen. Juna, Lara und Tänzer Jayden haben weniger Glück: Juna ist die erste, die die Show verlassen muss, kurz darauf trifft es auch Lara, die auf dem Laufsteg immer wieder umknickt und selbst barfuß keinen überzeugenden Walk hinlegt. Auch Jayden muss gehen, seine Posen sind der Jury zu wenig abwechslungsreich.

Für die drei Ausgeschiedenen ist es ein harter Schnitt, doch sie schauen nach vorn. Lara, die bereits vor der Entscheidung spürte, dass es eng für sie werden könnte, betont, dass sie stolz auf das sei, was sie bei GNTM erreicht hat. Jayden hatte zuvor immer wieder gezeigt, wie wichtig ihm Ausdruck und Körpergefühl sind, konnte die Jury mit seiner Performance diesmal aber nicht mehr überraschen. Juna verabschiedet sich leise aus der GNTM-Welt und überlässt die Bühne den übrigen 19 Kandidaten. Für diese geht die Reise weiter: Es steht eine zweite Casting-Woche an, in der sie sich erneut beweisen müssen. Außerdem wartet ein nervenaufreibendes Fotoshooting auf die Nachwuchsmodels.

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Christian Siriano und Coco Rocha bei GNTM 2026

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Christian Siriano, Coco Rocha und Juna bei GNTM 2026

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidatin Lara

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Jayden

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