GNTM-Julia meistert Walk im Gedenken an verstorbenen Freund

Bei Germany's Next Topmodel stand die diesjährige Haute-Couture-Woche unter besonders emotionalen Vorzeichen. Kandidatin Julia nutzte den Catwalk, um ihre Trauer über den Tod ihres Freundes zum Ausdruck zu bringen, der vor zwei Jahren bei einem Arbeitsunfall ums Leben kam. Beim Teaching mit Supermodel Coco Rocha (37) sollten die Nachwuchsmodels lernen, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen – für Julia eine besonders intensive Erfahrung. "Ich habe natürlich mal wieder an das Emotionalste gedacht, was es geben kann. Meinen Freund", erklärte die 25-Jährige nach der Übungseinheit. Im Einzelinterview sprach die Studentin offen über die schwere Zeit nach dem Verlust. "Das hat mich in eine Riesen-Identitätskrise gezogen."

Der tragische Tod ihres Partners habe sie dazu gebracht, ihr Leben zu überdenken und herauszufinden, wie sie ihre Zukunft gestalten möchte. "Ohne ihn zu leben, ist immer noch unerträglich", gestand sie. Besonders schmerzhaft sei das Wissen, ihn nie heiraten zu können und keine gemeinsamen Kinder zu bekommen. Dennoch blickt Julia mittlerweile nach vorn und hat ein klares Ziel vor Augen: Sie will "Germany's Next Topmodel" werden. An die Zuschauer richtete sie einen emotionalen Appell: "Schau dich einfach selbst mal an, was du alles machen willst und was du alles erreichen willst - und dann mach es jetzt." Auf dem Laufsteg präsentierte sie sich schließlich in einem gepunkteten Kleid mit großen Ballonärmeln, dazu eine gepunktete Strumpfhose und Pumps mit Schleifendetails.

Ihre Performance auf dem Catwalk überzeugte die hochkarätige Jury. Neben Modelmama Heidi Klum (52) bewerteten auch Coco Rocha und Designer Christian Siriano (40) die Leistungen der Kandidaten beim Entscheidungswalk. "Sie macht das super!", lobte Christian, während Heidi befand: "Ich finde, dass Julia sehr professionell aussieht." Mit dieser soliden Leistung schaffte es die 25-Jährige in die nächste Runde der vielseitigen Sendung. Julia fühlt nach eigenen Worten immer noch eine enge Verbindung zu ihrem verstorbenen Freund: "Er ist irgendwie immer da und begleitet mich durch mein Leben", erklärte sie. Ihre Erfolge bei der ProSieben-Show führt sie auch auf seine Unterstützung zurück – sie sei überzeugt, dass er ihr die Kraft gebe und alles so herbeiführe.

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Max Montgomery "GNTM"-Kandidatin Julia strahlt nach dem Umstyling.

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Getty Images Coco Rocha, Topmodel

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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