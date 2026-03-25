Tränen und Mut: GNTM-Umstyling mit dramatischen Folgen

In den frühen Morgenstunden hat bei Germany's Next Topmodel das große Umstyling stattgefunden. Bereits um 5.30 Uhr mussten zwölf Kandidaten in den Salons erscheinen, wo Heidi Klum (52) ihre besten Stylisten zur Verfügung stellte. Den Anfang machten Merret, Lara und Julia, deren Transformationen besonders lange dauern sollten. Merret zeigte sich vor der Behandlung sehr nervös und gestand: "Mir geht's nicht gut. Ich habe Angst, dass es eine extreme Farbe wird. Aber ich hab mehr Angst, dass sie mir alles abschneiden. Meine Haare bedeuten mir alles. Ich mag mein Haare." Sie gab zu, kurz überlegt zu haben, abzubrechen, entschied sich dann aber doch dafür, durchzuziehen, weil sie "jetzt eh schon zur Hälfte in der Scheiße drin" stecke.

Die größte Veränderung machte Alexavius durch, dessen dunkle Locken und dünner Schnauzer einem völlig neuen Look weichen mussten. Ihm wurden schulterlange, dunkle Wellen geföhnt und der Schnauzer kam komplett ab. Er versuchte noch, mit Heidi über den Schnauzer zu verhandeln, doch die Modelmama ließ nicht mit sich reden. Julia, die ihre Haare noch nie zuvor getönt oder gefärbt hatte, musste stundenlanges Bleichen über sich ergehen lassen, bis ihre dunkelblonden langen Haare eine eisige, helle und kühle Farbe hatten. Sie nannte sich danach selbst die "Eiskönigin". Auch Tony wurde gebleicht, bis er hellblond war. Antonia tauschte ihre dunklen, wilden Locken gegen einen feschen, kurzen Haarschnitt mit süßer Tönung, sodass ihre Haare am Ende leicht rötlich glänzten und nur noch bis unter ihr Kinn reichten. Dazu bekam sie noch einen Pony verpasst.

Während Yanneck und Luis ebenfalls die Haare abgeschnitten bekamen, wobei Luis am Ende direkt einen Buzzcut rockte, fielen die Veränderungen bei Anna und Marlene deutlich moderater aus. Die beiden bekamen vor allem Extensions zur Verlängerung, und ihre Haarfarbe wurde aufgefrischt. Merret endete mit vollen, aufgehellten Locken und einem neuen Haarschnitt, hätte sich also gar nicht so krass aufregen müssen. Bei Carsten wurde nur der Bart gestutzt und getönt, wodurch er am Ende gleich viel jünger aussah. Eine absolute Ausnahme stellte Boureima dar: Er durfte sich selbst aussuchen, was an ihm verändert wird, und entschied sich dazu, einfach nur die Spitzen kürzen zu lassen. Dass sich jemand selbst aussuchen durfte, was mit ihm passiert, war vorher noch nie vorgekommen und wurde von den anderen Kandidaten mit Neid bedacht.

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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ProSieben Julia von "Germany's Next Topmodel" 2026

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ProSieben Alexavius von "Germany's Next Topmodel" 2026

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