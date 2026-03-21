Shia LaBeouf erleidet emotionalen Zusammenbruch

Am frühen Freitagmorgen ist Shia LaBeouf (39) vor seinem Haus in New Orleans in Gegenwart der örtlichen Polizei emotional zusammengebrochen. Wie ein von TMZ veröffentlichtes Video zeigt, redet Shia zunächst aufgeregt auf mehrere Beamte ein und gestikuliert wild. Er fordert die Polizisten auf, sich das Material einer Überwachungskamera an seinem Haus anzusehen, und zeigt ihnen sein Handy. "Ihr müsst verstehen, wer ich bin. Ich bin ein Ziel! Ein leichtes Ziel!", ruft er ihnen in beinahe verzweifeltem Ton zu, bevor sich die Lage weiter zuspitzt.

Das Video zeigt, wie Shia beginnt, aufgewühlt hin und her zu laufen. "Ich habe ein verdammtes dreijähriges Kind!", weint er. Dann erwähnt er seine jüngsten rechtlichen Probleme und ruft: "Ich habe vier verdammte Monate im Gefängnis gesessen, weil ich jemanden geschlagen habe." Dabei wird er zunehmend verzweifelter und schreit die Beamten an, dass er ihnen nicht vertrauen könne. Das Video zeigt später, wie Shia auf der Straße sitzt – offenbar mit den Nerven am Ende. "Deshalb rufe ich euch nie!", brüllt er mit tränenerstickter Stimme in Richtung eines Beamten.

Der Vorfall ereignet sich in einer ohnehin schwierigen Phase für Shia. Der Schauspieler war erst im Februar in New Orleans festgenommen worden, nachdem er vor einer Bar homophobe Beschimpfungen gerufen und mehrere Personen geschlagen haben soll. Wenige Tage später folgte eine weitere Festnahme wegen Körperverletzung. In den vergangenen Jahren hatte Shia immer wieder mit privaten Turbulenzen und rechtlichen Problemen zu kämpfen, parallel zu einer Karriere, die ihn vom Kinderstar zum gefeierten Hollywoodschauspieler machte. In Interviews sprach er in der Vergangenheit offen über seine inneren Kämpfe und darüber, wie sehr familiäre Beziehungen und die Verantwortung als Vater für ihn heute im Mittelpunkt stehen.

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Imago Schauspieler Shia LaBeouf im Mai 2025 in Cannes

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Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

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